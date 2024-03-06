День фінансів: ТОП-10 банків, де українці зберігають заощадження, ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості — Finance.ua

День фінансів: ТОП-10 банків, де українці зберігають заощадження, ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості Сьогодні 17:35

В середу, 6 березня, повідомили, що буде з гривнею: прогноз курсу валют до кінця 2024 року.

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