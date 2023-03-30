День фінансів: тарифи на газ, ситуація на ринку праці, комплексне відновлення міст — Finance.ua

День фінансів: тарифи на газ, ситуація на ринку праці, комплексне відновлення міст Сьогодні 17:50

В четвер, 30 березня, ми розбирались, що таке депозитні сертифікати НБУ і навіщо вони потрібні. Подробиці в нашій новій статті:

Валютні послаблення, дерегуляція, кредитування. В Україні планують послабити валютні обмеження для експортерів. Міністерство економіки В Україні планують послабити валютні обмеження для експортерів. Міністерство економіки розробить нові критерії відповідності, які запрацюють після погодження з Національний банком України.

Базові галузі економіки, які впали найбільше у 2022 році. Державна служба статистики Державна служба статистики опублікувала галузеву статистику за минулий рік. У 2022 році відбулося падіння у всіх базових галузях української економіки. Серед галузей промисловості найбільші втрати зафіксували експортно-орієнтовані галузі, в т.ч. із концентрацією промислових активів у зоні бойових дій (добування залізної руди впало на 61,7%, виробництво коксу впало на 58,2%, металургійне виробництво впало на 66,5%.

До речі, 31 березня відбудеться найочікуваніша подія року — церемонія нагородження премією FinAwards. За 6 років існування подія стала справжнім святом для фінансової галузі, а також для бізнесу і громадськості в цілому.

Тарифи на газ із 1 травня. Річні пропозиції газопостачальних компаній розраховані до 30 квітня включно. Однак з 1 травня 2023 року вартість газу для населення Річні пропозиції газопостачальних компаній розраховані до 30 квітня включно. Однак з 1 травня 2023 року вартість газу для населення не зміниться.

Ситуація на ринку праці. В Україні ринок праці почав упевнено В Україні ринок праці почав упевнено відновлюватись . Частині роботодавців уже не вистачає співробітників, тоді як ресурсу для значного підвищення зарплати немає.

Підвищення ставки ПДВ на паливо. Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%. Про це Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Комплексне відновлення міст. Уряд Уряд готується розпочати пілотні проєкти з комплексного відновлення населених пунктів, зруйнованих росіянами — для цього оберуть по одному населеному пункту в 5 областях України. Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Також в нас вийшло нове відео, де експерт Олексій Козирєв розповідає, навіщо Сі Цзіньпін їздив у москву та що відбувається з економікою Китаю.

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