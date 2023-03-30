В Україні готують старт пілотних проєктів із комплексного відновлення міст — Finance.ua

В Україні готують старт пілотних проєктів із комплексного відновлення міст Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

В Україні готують старт пілотних проєктів із комплексного відновлення міст

Уряд готується розпочати пілотні проєкти з комплексного відновлення населених пунктів, зруйнованих росіянами — для цього оберуть по одному населеному пункту в 5 областях України.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Уряд визначив дату старту й перші проєкти комплексної відбудови на звільнених від російської окупації територіях.

Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

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Відбудовуватимуть міста за принципом «build back better», тобто «відбудувати краще, ніж було».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що закон, необхідний для початку масштабних проєктів відбудови, вже був ухвалений парламентом і підписаний президентом. За його словами, йдеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо.

Також урядовці обговорили підготовку й ухвалення необхідних підзаконних актів для запуску механізму компенсацій за пошкоджене та знищене майно.

Довідка Finance.ua:

президент Володимир Зеленський підписав закон 7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави;

розгляд заявок на отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене внаслідок війни житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тому жодна комісія не зможе впливати на черговість заявок;

збитки Ірпеня через російське вторгнення в лютому-березні 2022 року становлять 1 млрд доларів. Зруйновані сотні приватних будинків, десятки багатоповерхівок, школи, дитячі садки, стадіони, дороги і все, до чого тільки могли дотягнутися російські війська.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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