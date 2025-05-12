Літаючий автомобіль AirCar за $1 млн з’явиться на ринку вже у 2026 році (фото) — Finance.ua

Літаючий автомобіль AirCar за $1 млн з’явиться на ринку вже у 2026 році (фото) Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

Літаючий автомобіль AirCar за $1 млн з’явиться на ринку вже у 2026 році (фото)

Словацька компанія Klein Vision представила AirCar 2 — перший «готовий до виробництва» прототип літаючого автомобіля. Виробництво стартує у вересні, а продажі запустять на початку 2026 року.

Про це пише портал Top Gear.

Словацькі інженери обіцяють швидкість до 200 км/год дорогою і до 250 км/год у повітрі, а трансформація з одного стану в інший займає ~80 секунд. Запас ходу в режимі літака — до 1000 км.

Компанія зазначила, що довжина машини в стандартному вигляді 5,8 м, за рахунок чого вона поміщається на стандартній парковці.

Фото: AirCar 2

Фото: AirCar 2

Klein Vision планує збирати до 100 машин на рік. Ціна передзамовлення — від $800 тисяч до $1 млн.

Прототип Aircar уже отримав сертифікат льотної придатності та здійснив понад 500 успішних тестових польотів.

УНІАН За матеріалами:

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