Літаючий автомобіль AirCar за $1 млн з’явиться на ринку вже у 2026 році (фото) — Finance.ua
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Літаючий автомобіль AirCar за $1 млн з’явиться на ринку вже у 2026 році (фото)

Технології&Авто
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Літаючий автомобіль AirCar за $1 млн з’явиться на ринку вже у 2026 році (фото)
Літаючий автомобіль AirCar за $1 млн з’явиться на ринку вже у 2026 році (фото)
Словацька компанія Klein Vision представила AirCar 2 — перший «готовий до виробництва» прототип літаючого автомобіля. Виробництво стартує у вересні, а продажі запустять на початку 2026 року.
Про це пише портал Top Gear.
Словацькі інженери обіцяють швидкість до 200 км/год дорогою і до 250 км/год у повітрі, а трансформація з одного стану в інший займає ~80 секунд. Запас ходу в режимі літака — до 1000 км.
Компанія зазначила, що довжина машини в стандартному вигляді 5,8 м, за рахунок чого вона поміщається на стандартній парковці.
Фото: AirCar 2
Фото: AirCar 2
Фото: AirCar 2
Фото: AirCar 2
Klein Vision планує збирати до 100 машин на рік. Ціна передзамовлення — від $800 тисяч до $1 млн.
Прототип Aircar уже отримав сертифікат льотної придатності та здійснив понад 500 успішних тестових польотів.
За матеріалами:
УНІАН
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