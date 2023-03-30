Базові галузі економіки, які впали найбільше у 2022 році — Finance.ua

Базові галузі економіки, які впали найбільше у 2022 році Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

Базові галузі економіки, які впали найбільше у 2022 році

Державна служба статистики опублікувала галузеву статистику за минулий рік. У 2022 році відбулося падіння у всіх базових галузях української економіки.

Про це повідомляє голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

У реальному вимірі за 2022 рік (проти попереднього року):

будівництво впало на 65,1%, в тому числі житлове на 62,4%;

промислове виробництво впало на 36,9%, у тому числі добувна промисловість на 37,9%, переробна на 41,2%, виробництво і розподіл е/е, газу, тепла на 30,7%;

вантажообіг впав на 42,7%, пасажирообіг впав на 50,4%;

роздрібна торгівля (оборот) впала на 21,4%.

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«З помісячної динаміки промисловості зрозуміло, що найбільше падіння було у березні минулого року, коли промвиробництво скоротилось більш ніж наполовину. Із звільненням півночі та північного сходу у квітні розпочалось поступове відновлення, що тривало до вересня, але воно було зірвано через терористичні обстріли енергетичної інфраструктури з боку рф», — пише Гетманцев.

Серед галузей промисловості найбільші втрати зафіксували експортно-орієнтовані галузі, в т.ч. із концентрацією промислових активів у зоні бойових дій (добування залізної руди впало на 61,7%, виробництво коксу впало на 58,2%, металургійне виробництво впало на 66,5%,), енергоємні галузі (хімічне виробництво впало на 62%), галузі, що зазнали важких руйнувань (нафтопереробка), або галузі зав’язані на інші постраждалі сектори (як наприклад виробництво будівельних матеріалів впало на 65,4%).

Менше постраждали галузі, орієнтовані на внутрішній ринок, насамперед у частині виробництва товарів першої необхідності (харчпром, легка промисловість, фарма), певні види машинобудування, падіння в яких було меншим за загальний показник промислового виробництва. У цьому контексті роздрібна торгівля також очікувано показала менші втрати порівняно з іншими базовими галузями.

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Перспективи поточного року

«Допоки триває війна і зберігається значна невизначеність (щодо військових ризиків, посівної, роботи зернового коридору, міграції населення тощо), відновлення базових галузей буде слабким. З іншого боку, з середини лютого ми не маємо дефіциту е/е в системі та планових відключень. Тому частина негативних очікувань наразі відпала. Завдання на цей рік в реальному секторі економіці залишається незмінним — стабілізація динаміки базових галузей та створення умов для їх швидкого відновлення після війни», — додав нардеп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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