У Малайзії крадіжки електроенергії через криптомайнінг зросли на 300% — Finance.ua
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У Малайзії крадіжки електроенергії через криптомайнінг зросли на 300%

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У Малайзії крадіжки електроенергії через криптомайнінг зросли на 300%
У Малайзії крадіжки електроенергії через криптомайнінг зросли на 300%
Найбільша енергетична компанія Малайзії Tenaga Nasional Berhad (TNB) повідомила про зростання випадків крадіжки електроенергії з 2018 року на 300%, переважно через нелегальний майнінг криптовалют.
Про це розповіли у Decrypt.
За словами компанії, кількість виявлених випадків незаконного використання електроенергії зросла з 610 у 2018 році до 2397 у 2024-му, що призводить до мільйонних збитків та загрози стабільності енергосистеми.
«Цей сплеск скарг відображає зростання поінформованості громадськості щодо незаконного майнінгу», — йдеться в офіційній заяві TNB.
За інформацією компанії, злочинці часто встановлюють нелегальні майнінг-ферми, підключаючи обладнання до електромереж через змінені або обійдені лічильники, щоб використовувати субсидовану електроенергію.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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