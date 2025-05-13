У Малайзії крадіжки електроенергії через криптомайнінг зросли на 300% — Finance.ua

У Малайзії крадіжки електроенергії через криптомайнінг зросли на 300% Сьогодні 02:04 — Криптовалюта

У Малайзії крадіжки електроенергії через криптомайнінг зросли на 300%

Найбільша енергетична компанія Малайзії Tenaga Nasional Berhad (TNB) повідомила про зростання випадків крадіжки електроенергії з 2018 року на 300%, переважно через нелегальний майнінг криптовалют.

Про це розповіли у Decrypt

За словами компанії, кількість виявлених випадків незаконного використання електроенергії зросла з 610 у 2018 році до 2397 у 2024-му, що призводить до мільйонних збитків та загрози стабільності енергосистеми.

«Цей сплеск скарг відображає зростання поінформованості громадськості щодо незаконного майнінгу», — йдеться в офіційній заяві TNB.

За інформацією компанії, злочинці часто встановлюють нелегальні майнінг-ферми, підключаючи обладнання до електромереж через змінені або обійдені лічильники, щоб використовувати субсидовану електроенергію.

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