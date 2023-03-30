Церемонія нагородження FinAwards-2023: обираємо найкращих на фінансовому ринку — Finance.ua
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Церемонія нагородження FinAwards-2023: обираємо найкращих на фінансовому ринку

Особисті фінанси
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Церемонія нагородження FinAwards-2023: обираємо найкращих на фінансовому ринку
Церемонія нагородження FinAwards-2023: обираємо найкращих на фінансовому ринку
Запрошуємо всіх на найочікуванішу подію року — церемонію нагородження премії FinAwards, яка відбудеться вже завтра — 31 березня. За 6 років існування подія стала справжнім святом для фінансової галузі, а також для бізнесу і громадськості в цілому.
Цього року при нагороджені будуть присутні провідні фінансисти, банкіри, страховики та представники всього Fintech, які змагатимуться за престижні нагороди у 34 різних номінаціях у різних категоріях. Багато переможців будуть відзначені за внесок у розвиток фінансових технологій, що допомагають покращувати якість життя людей не тільки в Україні, але й в усьому світі. Відвідайте подію та дізнавайтеся про це першими!

Чого очікувати від події

У цей день гості отримають можливість не тільки насолодитися церемонією нагородження, але і зустрітися зі своїми колегами, обговорити головні тренди фінансового ринку, налагодити нові бізнес-контакти та розширити свої горизонти. Це буде незабутній вечір, який запам’ятається гостям надовго.
На церемонії гостей очікує неймовірна атмосфера свята, яку створять жива музика та стендап-комік, учасник фестивалів «Ліга Сміху Стендап» і «1st Kyiv International Stand Up Comedy Week», учасник гала-концерту «Indepetendent Stand Up Festival» — Денис Корабльов. Його жарти точно покращать вам настрій і дадуть заряд позитивної енергії на все свято.
Крім цього, на церемонії нагородження буде можливість насолодитися дегустацією вина — найпопулярнішого бренду чилійського вина — Casillero del Diablo, яке буде представлене винним партнером компанії Баядера. Ви зможете насолодитися цим чудовим напоєм в затишній обстановці та почути його історію від експерта компанії.
Купуючи квиток на FinAwards, ви отримуєте не тільки можливість відвідати захід, але й шанс знайти нових партнерів, клієнтів та знайомих в сфері фінансів.
Тож не втрачайте можливість стати частиною цієї захоплюючої події та придбайте квиток на FinAwards прямо зараз! Деталі та квитки доступні на офіційному сайті заходу за посиланням.

Партнери премії:

  • Унікальна місія медичних волонтерів FRIDA Ukraine, яка об’єднала лікарів з усієї України. Уже рік професори, доценти, викладачі університету Богомольця та медики державних і приватних клінік щотижня у свої вихідні виїжджають у деокуповані та прифронтові регіони. Вони змінюють свої білі халати на бронежилети і, ризикуючи життям, надають допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку.
  • Фінансова компанія «Є Гроші Ком» — FinTech-компанія, що є однією з найкращих в мікрофінансовому секторі. Вона успішно розвивається на ринку фінансових послуг і встановлює нові стандарти якості обслуговування.
  • Компанія Зекредит — за останній рік виросла в рази та ввійшла до топ-10 фінтех на ринку. Попри складну ситуацію в країні, компанія продовжує розвиватися та розширюватися, запускаючи як нові бренди, так і нові сервіси. Не зупиняється у допомозі ЗСУ, потерпілим від війни, дітям, навіть українській розвідці та СБУ. Прискорюємо перемоги та піднімаємо економіку разом!

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За матеріалами:
Finance.ua
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