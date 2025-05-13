Продажі фургонів в Україні рекордно впали — Finance.ua

Продажі фургонів в Україні рекордно впали 13.05.2025, 01:33

Упродовж квітня 2025 року загальний обсяг продажів автомобілів групи LCV склав 3,5 тисячі одиниць, що на суттєві 52,7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Порівняно з березнем цього року, обсяги продажів знизилися лише на 1%. Таким чином, квітень став періодом із найнижчим рівнем реалізації LCV за останній час. Невелике зростання спостерігається лише в сегменті імпорту вживаних фургонів.

Ось яка динаміка за підсегментами ринку LCV:

Внутрішні перепродажі: -1,1% M-M, -65,9% Y-Y

Імпорт вживаних: +1,6% M-M, +10,2% Y-Y

Імпорт нових: -6,9% M-M, -11,6% Y-Y

Вироблені в Україні: +7,4% M-M, -12,1% Y-Y

Структура сегмента виглядає наступним чином: найбільшу частку (58,4%) займають внутрішні перепродажі. Імпортовані вживані легкі вантажівки становлять 29,3%, нові імпортні — 11,4%, а частка транспортних засобів, вироблених або переобладнаних в Україні, складає лише 0,8%. Загалом нові машини охоплюють 12,3% ринку. Виходячи з частки кожного підсегмента, розглянемо їх докладніше у вказаній послідовності.

MMR За матеріалами:

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