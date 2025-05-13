Kia спрогнозувала майбутнє пікапа Tasman — Finance.ua
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Kia спрогнозувала майбутнє пікапа Tasman

Технології&Авто
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Kia спрогнозувала майбутнє пікапа Tasman
Kia спрогнозувала майбутнє пікапа Tasman
Пікап Kia Tasman тільки з’явився у продажу, але компанія вже планує, що він протримається на ринку від 8 до 12 років.
Зараз пікап доступний з бензиновими і дизельними двигунами, в залежності від країни.
Крім нових двигунів, на Tasman чекають і зовнішні оновлення.
Поки що Kia зосередиться на випуску різних аксесуарів для пікапа — від експедиційних багажників до обважень. Це допоможе покупцям зробити машину зручною саме під свої завдання.
Судячи з усього, Kia серйозно налаштована розвивати Tasman і зайняти свою нішу серед популярних пікапів.
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За матеріалами:
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