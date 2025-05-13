Kia спрогнозувала майбутнє пікапа Tasman — Finance.ua

Kia спрогнозувала майбутнє пікапа Tasman Сьогодні 03:53 — Технології&Авто

Kia спрогнозувала майбутнє пікапа Tasman

Пікап Kia Tasman тільки з’явився у продажу, але компанія вже планує, що він протримається на ринку від 8 до 12 років.

Зараз пікап доступний з бензиновими і дизельними двигунами, в залежності від країни.

Крім нових двигунів, на Tasman чекають і зовнішні оновлення.

Поки що Kia зосередиться на випуску різних аксесуарів для пікапа — від експедиційних багажників до обважень. Це допоможе покупцям зробити машину зручною саме під свої завдання.

Судячи з усього, Kia серйозно налаштована розвивати Tasman і зайняти свою нішу серед популярних пікапів.

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MMR За матеріалами:

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