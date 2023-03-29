«Зниження було помилкою»: Гетманцев заявив про підвищення ставки ПДВ на паливо — Finance.ua

«Зниження було помилкою»: Гетманцев заявив про підвищення ставки ПДВ на паливо Вчора 08:03 — Особисті фінанси

«Зниження було помилкою»: Гетманцев заявив про підвищення ставки ПДВ на паливо

Зниження податку на додану вартість (ПДВ) на паливо після початку війни до 7% було помилковим рішенням, і з липня його повернуть на колишній рівень 20%.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтервʼю «РБК-Україна».

«Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу», — заявив депутат.

За його словами, з 1 липня податок на додану вартість на паливо відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%.

«Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів», — додав Гетманцев.

Парламентар підтвердив, що зниження ставок на паливо відбулося за ініціативи Міністерства економіки. Однак уточнив, що перші місяці війни були періодом «спроб і помилок».

«Ніде немає інструкції з експлуатації країни в період, коли на тебе нападає настільки потужний агресор. Рішення, які ми ухвалювали, здебільшого були правильними. Але деякі були помилковими», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

після початку повномасштабного вторгнення в Україні виникав відчутний дефіцит пального: ціни зросли, а на АЗС утворилися великі черги. Сталося це після того, як російські війська знищили або пошкодили приблизно 15 нафтобаз в Україні. Окупанти також обстріляли найбільший в Україні нафтопереробний завод — Кременчуцький НПЗ, який був основним виробником пального в Україні;

із початку активної війни Україна втратила майже весь імпорт пального, яке надходило з рф, Білорусі та морем. В уряді повідомляли, що проблему браку палива мають повністю розв’язати до осені;



для цього зокрема визначили пріоритетність в’їзду автотранспорту з нафтопродуктами, впровадили страхування залізничних та автоцистерн, скасували акцизний збір на нафтопродукти, а ПДВ знизили з 20 до 7%.

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