День фінансів: строкові депозити, виплати під час звільнення зі служби, прогози Dragon Capital — Finance.ua

День фінансів: строкові депозити, виплати під час звільнення зі служби, прогози Dragon Capital Сьогодні 17:51

У пятницю, 20 січня, стало відомо, як зросте курс долара та впаде економіка у 2023 році. Про це заявив Томаш Фіала, гендиректор і власник інвестиційної компанії Dragon Capital. Падіння ВВП України у 2023 році становитиме від 0 до 5%, інфляція прогнозується на рівні 20%.

Строкових депозитів може побільшати. Згідно зі свіжою статистикою НБУ, минулого року депозитні вклади населення зростали рекордними темпами. У 2022 році їх обсяг у банківській системі збільшився на 30,4%, проти 15,1% роком раніше. Фінансисти кажуть, що ставки за вкладами Згідно зі свіжою статистикою НБУ, минулого року депозитні вклади населення зростали рекордними темпами. У 2022 році їх обсяг у банківській системі збільшився на 30,4%, проти 15,1% роком раніше. Фінансисти кажуть, що ставки за вкладами зростатимуть і надалі . Щоправда, як і зараз, відбуватиметься це нерівномірно.

Виплати під час звільнення зі служби. Військовослужбовці мають право на певні Військовослужбовці мають право на певні виплати навіть під час звільнення зі служби. Причин для цього звільнення може бути декілька.Про це свідчить закон про «Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

Рівень офіційного безробіття. Рівень офіційного безробіття в Україні знизився до Рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму. Про це свідчатьдані Національного банку України. Можливо, це пов’язано з тим, що багато українців, виїхавши за кордон після повномасштабного вторгнення армії росії 24 лютого 2022 року, досі не повернулися назад.

Безробітні українці можуть отримати субсидію. Громадяни, які лишилися без роботи під час війни і зареєстровані в службі зайнятості, можуть Громадяни, які лишилися без роботи під час війни і зареєстровані в службі зайнятості, можуть претендувати на отримання житлової субсидії. Але для її призначення обраховуватиметься розмір допомоги по безробіттю, а не дохід за попередні пів року, як це було раніше.

Як українці купували житло в 2022 році. У 2022 році ринок купівлі-продажу житла суттєво У 2022 році ринок купівлі-продажу житла суттєво сповільнився через російське вторгнення. Трансформувалася й поведінка потенційних покупців, адже географія пошуків дещо змістилася в бік відносно безпечних регіонів. У 2022 році найбільший асортимент помешкань був традиційно у великих містах (Києві, Одесі, Дніпрі).

Також продовжуємо публікувати статті на теми блокчейну. Сьогодні мова йде про нативний токен Solanа. Його називали «вбивцею Ethereum», блокчейн, який мав зробити революцію в криптовалюті завдяки нижчим транзакційним витратам і вищій швидкості —

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