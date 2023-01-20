Як зросте курс долара та впаде економіка у 2023 році — прогноз Dragon Capital — Finance.ua
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Як зросте курс долара та впаде економіка у 2023 році — прогноз Dragon Capital

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Як зросте курс долара та впаде економіка у 2023 році — прогноз Dragon Capital
Як зросте курс долара та впаде економіка у 2023 році — прогноз Dragon Capital
Падіння ВВП України у 2023 році становитиме від 0 до 5%, інфляція прогнозується на рівні 20%.
Про це під час щорічної дискусії Україна та світ попереду 2023 заявив Томаш Фіала, гендиректор і власник інвестиційної компанії Dragon Capital.
«Чому падіння? Тому що перші два місяці минулого року були довоєнні — тобто дають певну базу зрівняння, плюс ми очікуємо в першому півріччі проблеми з електроенергією. І ми очікуємо, що гаряча фаза війни, яку ми спостерігаємо, продовжиться до третього кварталу», — пояснив Фіала.
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Він також додав, що у макроекономічний прогноз Dragon Capital заклав припущення, що війна «сповільниться», починаючи з другого півріччя 2023-го.
У будь-якому випадку, заявив Фіала, такого падіння економіки, як у 2022 році, не буде.
Середній курс гривні у 2023 року він очікує на рівні 39 грн/$, на кінець року — 43 грн/$.
«Це девальвація трохи менше, ніж на 20% — середній курс у минулому році був 32 грн/$», — сказав CEO Dragon Capital.
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Інфляцію він прогнозує на рівні 20% — менше, ніж у 2022 році.
Щодо рівня міжнародної макрофінансової підтримки, то Томаш Фіала очікує її зростання до $42 млрд, на $10 млрд більше, ніж у 2022 році. На його думку, цього цілком достатньо, щоб профінансувати потреби державного бюджету України, включаючи витрати на оборону.

Довідка Finance.ua:

  • у Верховній Раді впевнені, що протягом 2023 року курс гривні до долара США буде стабільним і не впаде нижче планки, що запланував уряд. Так, в парламенті прогнозують, що гривня триматиметься на рівні 41 грн за долар США протягом цього року;
  • за прогнозом експертів, курс долара в Україні зросте до кінця року, але не так значно. Багато залежить від зовнішньої допомоги.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
НВ
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