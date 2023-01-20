Безробітні українці можуть отримати субсидію: які документи треба подати — Finance.ua

Безробітні українці можуть отримати субсидію: які документи треба подати
Громадяни, які лишилися без роботи під час війни і зареєстровані в службі зайнятості, можуть претендувати на отримання житлової субсидії. Але для її призначення обраховуватиметься розмір допомоги по безробіттю, а не дохід за попередні пів року, як це було раніше.
Відповідні нововведення були ухвалені із затвердженням на початку вересня 2022 року постанови ВР № 1041. Про це розповіла порталу «GX» начальниця відділу пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Ольга Міщенко.
«Якщо в період воєнного стану в Україні громадянина звільнено з роботи або в цей період він втратив роботу, зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний і йому призначено допомогу по безробіттю, до його середньомісячного сукупного доходу враховується не сума отриманої заробітної плати за шість попередніх місяців, а розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії», — пояснила Міщенко.
Як отримати субсидію
Українець має подати заяву та декларацію за встановленими формами до одного з сервісних центрів підрозділів ПФУ, через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або ж вебпортал електронних послуг ПФУ.
На допомогу від держави можуть претендувати навіть ті особи, які раніше отримували субсидію.
Крім того, до заяви та декларації рекомендується додати квитанції про оплату ЖКП (житлово-комунальних послуг).
«Нерідко заявники на субсидію неправильно вказують реквізити організацій, які надають їм послуги. Тому ми просимо до обов’язкових заяви та декларації додати квитанції про оплату за газ, воду і т.д. Щоб внести в базу даних правильну інформацію», — підсумувала Міщенко.
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