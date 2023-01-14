Отримання субсидії: про які зміни в житті українці мають сповіщати органи соцзахисту — Finance.ua

Отримання субсидії: про які зміни в житті українці мають сповіщати органи соцзахисту Сьогодні 08:10 — Особисті фінанси

Отримання субсидії: про які зміни в житті українці мають сповіщати органи соцзахисту

При зростанні витрат на оплату комунальних послуг — оформлення субсидії на ЖКП є єдиним способом для українців оплачувати комуналку та не залишитись без засобів для життя. Однак при цьому слід дотримуватись певних правил.

Про них повідомляє департамент соцзахисту населення Сумської міськради.

Протягом місяця одержувачі субсидії зобов’язані сповіщати відповідні органи про:

зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміну соціального статусу членів домогосподарства (укладення чи розірвання шлюбу);

зміну у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни списку одержуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміну переліку витрат на керування багатоквартирним будинком;

зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

У разі зміни складу зареєстрованих (які фактично мешкають) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання подаються нові заяви та декларації.

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Нагадаємо, що існує кілька способів подання заяв на субсидії, тому є і кілька способів передачі даних, що впливають на їх оформлення:

особисто відвідати відділення Пенсійного фонду України;

через портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ;

передати документи в паперовому вигляді через уповноважених осіб територіальних громад (у сільській, селищній, міській раді) та ЦНАПи. Заяви з документами приймають у паперовому вигляді;

зробити це онлайн через портал «Дія».

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