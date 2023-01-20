Як українці купували житло в 2022 році — Finance.ua

Як українці купували житло в 2022 році Сьогодні 14:01 — Нерухомість

Як українці купували житло в 2022 році

У 2022 році ринок купівлі-продажу житла суттєво сповільнився через російське вторгнення. Трансформувалася й поведінка потенційних покупців, адже географія пошуків дещо змістилася в бік відносно безпечних регіонів.

Про це свідчить аналітика OLX Нерухомість

Де пропонують найбільше житла

У 2022 році найбільший асортимент помешкань був традиційно у великих містах (Києві, Одесі, Дніпрі). Однак на пропозицію вплинула і віддаленість регіону від фронту.

Так, у п’ятірку міст із найбільшою кількістю оголошень про продаж квартир вперше потрапив Івано-Франківськ.

Загалом до переліку регіонів із найбільшим вибором увійшли:

Київщина — 313 907 оголошень;

Одещина — 186 866;

Дніпропетровщина — 100 009;

Львівщина — 68 747;

Івано-Франківщина — 54 622.

Найбільше пропозицій на первинному ринку житла впродовж 12 місяців спостерігалось в Київській (67 962 оголошення), Одеській (35 709) та в Івано-Франківській областях (20 454). А от на вторинці трійку лідерів після Київщини (245 945 оголошень) та Одещини (151 157) замкнула Дніпропетровська область (92 263).

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При цьому, найбільший вибір на вторинному ринку житла впродовж 2022 року був серед квартир житлового фонду від 2011 року — 359 157 пропозицій по всій Україні. Так звані хрущовки опинилися на другому місці за популярністю — 114 003 оголошення. Трохи менший асортимент був серед помешкань житлового фонду 80-х—90-х років — 104 161 оголошення. Відповідно, на ці три типи житла спостерігався і найбільший інтерес серед потенційних покупців.

Чим українці цікавляться найбільше

Зважаючи на ризики, пов’язані з війною, а також негайну потребу в готовому для проживання приміщенні українці минулого року значно більше цікавилися покупкою житла на вторинному ринку.

Так, найбільший інтерес як до первинки, так і до вторинки залишився на Київщині. Однак останнім типом житла пошукачі цікавилися уп’ятеро частіше: майже 799 тисяч разів проти 156 тисяч.

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Якщо аналізувати попит, то географія відгуків на квартири на етапі будівництва змістилася західніше, оскільки чим далі від фронту, тим більше українці готові вкладати кошти в забудову. Натомість найбільше відгуків на готові квартири від власників впродовж року спостерігалось переважно у великих містах-мільйонниках.

Середня ціна за квадратний метр

За рік середня вартість квадратного метру зросла приблизно на третину.

Якщо порівнювати ціни в грудні 2021-го та грудні 2022-го року, то медіанна ціна на первинці по Україні підвищилась на 29% та склала 28 534 грн/м². Натомість медіанна ціна квадратного метру на вторинці зросла на 35% та склала 24 277 грн/м².

Якщо детальніше аналізувати ціни на квартири на етапі будівництва, то найвигідніше інвестувати в помешкання на Хмельниччині та Івано-Франківщині. Медіанна вартість квадратного метра станом на грудень 2022-го в цих регіонах була найнижчою в країні — 22 108 грн/м² і 23 312 грн/м² відповідно. До прикладу, на Київщині цей показник становить 35 829 грн/м², а на Закарпатті та Львівщині — 38 688 грн/м² а 39 296 грн/м² відповідно.

На вторинному ринку розподіл наступний: найбільш доступні ціни в Сумській та Чернігівській областях (медіанна вартість у грудні склала 14 581 грн/м² і 17 130 грн/м²). У свою чергу, на Дніпропетровщині ціна квадратного метру становить близько 24 218 грн, на Львівщині — 34 137 грн, найвищі ціни на Київщині — близько 41 872 грн/м².

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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