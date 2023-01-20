Як українці купували житло в 2022 році — Finance.ua

Як українці купували житло в 2022 році
У 2022 році ринок купівлі-продажу житла суттєво сповільнився через російське вторгнення. Трансформувалася й поведінка потенційних покупців, адже географія пошуків дещо змістилася в бік відносно безпечних регіонів.
Про це свідчить аналітика OLX Нерухомість.
Де пропонують найбільше житла
У 2022 році найбільший асортимент помешкань був традиційно у великих містах (Києві, Одесі, Дніпрі). Однак на пропозицію вплинула і віддаленість регіону від фронту.
Так, у п’ятірку міст із найбільшою кількістю оголошень про продаж квартир вперше потрапив Івано-Франківськ.
Загалом до переліку регіонів із найбільшим вибором увійшли:
- Київщина — 313 907 оголошень;
- Одещина — 186 866;
- Дніпропетровщина — 100 009;
- Львівщина — 68 747;
- Івано-Франківщина — 54 622.
Найбільше пропозицій на первинному ринку житла впродовж 12 місяців спостерігалось в Київській (67 962 оголошення), Одеській (35 709) та в Івано-Франківській областях (20 454). А от на вторинці трійку лідерів після Київщини (245 945 оголошень) та Одещини (151 157) замкнула Дніпропетровська область (92 263).
При цьому, найбільший вибір на вторинному ринку житла впродовж 2022 року був серед квартир житлового фонду від 2011 року — 359 157 пропозицій по всій Україні. Так звані хрущовки опинилися на другому місці за популярністю — 114 003 оголошення. Трохи менший асортимент був серед помешкань житлового фонду 80-х—90-х років — 104 161 оголошення. Відповідно, на ці три типи житла спостерігався і найбільший інтерес серед потенційних покупців.
Чим українці цікавляться найбільше
Зважаючи на ризики, пов’язані з війною, а також негайну потребу в готовому для проживання приміщенні українці минулого року значно більше цікавилися покупкою житла на вторинному ринку.
Так, найбільший інтерес як до первинки, так і до вторинки залишився на Київщині. Однак останнім типом житла пошукачі цікавилися уп’ятеро частіше: майже 799 тисяч разів проти 156 тисяч.
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Якщо аналізувати попит, то географія відгуків на квартири на етапі будівництва змістилася західніше, оскільки чим далі від фронту, тим більше українці готові вкладати кошти в забудову. Натомість найбільше відгуків на готові квартири від власників впродовж року спостерігалось переважно у великих містах-мільйонниках.
Середня ціна за квадратний метр
За рік середня вартість квадратного метру зросла приблизно на третину.
Якщо порівнювати ціни в грудні 2021-го та грудні 2022-го року, то медіанна ціна на первинці по Україні підвищилась на 29% та склала 28 534 грн/м². Натомість медіанна ціна квадратного метру на вторинці зросла на 35% та склала 24 277 грн/м².
Якщо детальніше аналізувати ціни на квартири на етапі будівництва, то найвигідніше інвестувати в помешкання на Хмельниччині та Івано-Франківщині. Медіанна вартість квадратного метра станом на грудень 2022-го в цих регіонах була найнижчою в країні — 22 108 грн/м² і 23 312 грн/м² відповідно. До прикладу, на Київщині цей показник становить 35 829 грн/м², а на Закарпатті та Львівщині — 38 688 грн/м² а 39 296 грн/м² відповідно.
На вторинному ринку розподіл наступний: найбільш доступні ціни в Сумській та Чернігівській областях (медіанна вартість у грудні склала 14 581 грн/м² і 17 130 грн/м²). У свою чергу, на Дніпропетровщині ціна квадратного метру становить близько 24 218 грн, на Львівщині — 34 137 грн, найвищі ціни на Київщині — близько 41 872 грн/м².
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