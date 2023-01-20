В Україні рівень офіційного безробіття знизився до історичного мінімуму — НБУ
Рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Можливо, це пов’язано з тим, що багато українців, виїхавши за кордон після повномасштабного вторгнення армії росії 24 лютого 2022 року, досі не повернулися назад.
Як свідчать дані НБУ, за 2022 рік кількість зареєстрованих безробітних скоротилася із 295 тис. до 186,5 тис. осіб, у тому числі 127,7 тис. — жінки.
Наразі допомогу з безробіття виплачують менш ніж 100 тис. українцям.
Таким чином, рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму, оскільки кількість українців, які отримують грошову допомогу за рік, скоротилася з 260,5 тис. до 89,8 тис. безробітних.
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Також знизилася потреба роботодавців у працівниках для заміщення вакантних місць із 41 тис. до 21,2 тис. осіб. Але збільшилося навантаження на одне робоче місце з 7 до 9 осіб.
Розвиток українського бізнесу триває навіть в умовах війни, тож проблем із пошуком вакансій майже не виникає.
Довідка Finance.ua:
- 17 січня 2023 року міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що рівень безробіття в Україні станом на сьогодні становить близько 30%. За даними чиновниці, у пошуках роботи всередині країни перебувають 2 млн громадян і ще 2,7 мільйона осіб, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати;
- в умовах війни ринок праці зазнав змін. Зокрема, попит перевищує пропозицію, а більшість роботодавців протягом року залишали зарплати працівників без змін.
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