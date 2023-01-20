В Україні рівень офіційного безробіття знизився до історичного мінімуму — НБУ Сьогодні 15:07 — Особисті фінанси

В Україні рівень офіційного безробіття знизився до історичного мінімуму — НБУ, Фото: freepik.com

Рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Можливо, це пов’язано з тим, що багато українців, виїхавши за кордон після повномасштабного вторгнення армії росії 24 лютого 2022 року, досі не повернулися назад.

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Як свідчать дані НБУ, за 2022 рік кількість зареєстрованих безробітних скоротилася із 295 тис. до 186,5 тис. осіб, у тому числі 127,7 тис. — жінки.

Наразі допомогу з безробіття виплачують менш ніж 100 тис. українцям.

Таким чином, рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму, оскільки кількість українців, які отримують грошову допомогу за рік, скоротилася з 260,5 тис. до 89,8 тис. безробітних.

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Також знизилася потреба роботодавців у працівниках для заміщення вакантних місць із 41 тис. до 21,2 тис. осіб. Але збільшилося навантаження на одне робоче місце з 7 до 9 осіб.

Розвиток українського бізнесу триває навіть в умовах війни, тож проблем із пошуком вакансій майже не виникає.

Довідка Finance.ua:

17 січня 2023 року міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що рівень безробіття в Україні станом на сьогодні становить близько 30%. За даними чиновниці, у пошуках роботи всередині країни перебувають 2 млн громадян і ще 2,7 мільйона осіб, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати;

в умовах війни ринок праці зазнав змін. Зокрема, попит перевищує пропозицію, а більшість роботодавців протягом року залишали зарплати працівників без змін.

До речі, одержати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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