День фінансів: смарт-мобілізація, підвищення плати праці в «Армії відновлення», реєстр військовозобов'язаних — Finance.ua

День фінансів: смарт-мобілізація, підвищення плати праці в «Армії відновлення», реєстр військовозобов'язаних Сьогодні 17:50

В понеділок, 30 жовтня, йшлося про таке:

Смарт-мобілізація. В Україні планують запустити «смарт-мобілізацію», яка дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, за якою вони бажають мобілізуватись. Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він В Україні планують запустити «смарт-мобілізацію», яка дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, за якою вони бажають мобілізуватись. Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зазначив , що подібний пілот планується до запуску «через місяць-два».

Як буде працювати реєстр військовозобов'язаних. Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних необхідний для того, аби відцифрувати інформацію про громадян та автоматизувати роботу військкоматів. Про це Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних необхідний для того, аби відцифрувати інформацію про громадян та автоматизувати роботу військкоматів. Про це сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Кабмін підвищив оплату праці в «Армії відновлення». Уряд підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» в півтора рази — до 10 050 грн. Про це Уряд підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» в півтора рази — до 10 050 грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також Кабмін пропонує продавати конфісковані у підсанкційних осіб квартири в порядку малої приватизації.

Кабмін змінив правила отримання грантів.

Топ-10 агровиробників України. Згідно з даними Індексу Опендатабот, топ-10 українських Згідно з даними Індексу Опендатабот, топ-10 українських агровиробників у 2022 році загалом заробили 97,65 млрд грн. Рівно половина компаній з топ-10 належить до фінансово-промислової групи «МХП», заснованої Юрієм Косюком.

Уряд затвердив нову стратегію управління держборгом. Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024−2026 роки. Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024−2026 роки. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п’ятницю, 27 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

В Україні активізувався ринок праці. В Україні активізувався ринок праці. На одне вільне робоче місце в середньому по Україні претендують два кандидати. Як В Україні активізувався ринок праці. На одне вільне робоче місце в середньому по Україні претендують два кандидати. Як повідомляють у Державному центрі зайнятості, минулого року на одне місце претендували дев’ять осіб.

Як відрізняються зарплати жінок і чоловіків в українському ІТ. В сферу IT стали частіше наймати жінок-аналітиків і продакт менеджерок, але В сферу IT стали частіше наймати жінок-аналітиків і продакт менеджерок, але здебільшого на junior рівні. Водночас чоловіки розраховують на вищу зарплату. На рівні senior зарплатні побажання чоловіків в середньому на 500−1000 доларів вищі, ніж жінок.

🚗 Автоцивілка, або страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів, є обов’язковою для всіх автомобілістів в Україні. Проте, не зважаючи на законодавство, деякі водії й досі нехтують оформленням автоцивілки. Сьогодні розберемось, як працюють штрафи за їзду без страховки.

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