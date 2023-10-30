Як відрізняються зарплати жінок і чоловіків в українському ІТ — Finance.ua

Як відрізняються зарплати жінок і чоловіків в українському ІТ Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Як відрізняються зарплати жінок і чоловіків в українському ІТ

В IT стали частіше наймати жінок-аналітиків і продакт менеджерок, але здебільшого на junior рівні. Водночас чоловіки розраховують на вищу зарплату. На рівні senior зарплатні побажання чоловіків в середньому на 500−1000 доларів вищі, ніж жінок.

Про це свідчать результати дослідження Djinni.

Частка жінок в ІТ

Серед усіх кандидатів в пошуку на Djinni 32% жінок (півроку тому було 38%). При чому в технічних спеціальностях — менше, лише 20%. Частка жінок зменшується із зростанням складності категорії, але також і з досвідом.

Розробниць рівня junior (до 2х років досвіду) — 19%, але до senior рівня їх частка зменшується. Розробниць з досвідом 5+ років на Djinni лише 6%. В категоріях DevOps та Security жінок senior рівня лише 3%. Тестувальниць — значно більше, але їх частка теж знижується зі зростанням досвіду, з 45% джунів до 28% сеньйорів.

Інфографіка: Djinni

При цьому для рівня senior майже у всіх категоріях можна визначити статистично значиму різницю у зарплатних побажаннях: чоловіки просять більше.

Інфографіка: Djinni

На джунівському рівні зарплатні побажання жінок і чоловіків майже не відрізняються, медіана серед жінок для деяких категорій навіть трохи більша. На рівні middle — різниці зазвичай теж немає. Однак на рівні senior зарплатні побажання чоловіків в середньому на 500−1000 доларів вищі, ніж жінок.

Цікаво, що навіть в HR категоріях, де чоловіків традиційно менше, досвідчені кандидати-чоловіки все одно просять більше, ніж жінки.

На які посади найчастіше наймають

Серед усіх наймів частка жінок все ще недотягує до 30%, хоча виросла з 25% в першому кварталі 2021 до 28% у третьому кварталі 2023. Але найімовірніше, причина у зміні розподілу технічних і нетехнічних категорій.

Інфографіка: Djinni

Цікаво, що за останній квартал частка жінок у наймах джунів зросла і для технічних, і для не технічних категорій, але це сталося після падіння в попередньому кварталі і стабільного тренду на зростання ми поки що не бачимо.

Зарплати

Серед найнятих кандидатів у більшості категорій зарплати чоловіків на $200−500 вищі, ніж жінок, але ця різниця не є статистично значимою (на відміну від попереднього дослідження півроку тому). Це не означає, що зарплати зрівнялись, скоріше, що підтверджених наймів жінок в кожній окремій категорії не достатньо, щоб зробити висновки.

Категорії, де у 2023 різниця все ж є - Data Related: чоловіки заробляють в середньому $4000 на senior рівні, жінки — $3000. Але це може бути пов’язано з тим, що чоловіків частіше наймають на позицію Data Engineer, тоді як жінок — Data Analyst. Те ж саме стосується QA, де жінки senior рівня заробляють $3000, чоловіки — $3500, але вони частіше автоматизатори. Різниця в зарплатах QA така ж, як і півроку тому, а от в професіях пов’язаних з даними в лютому її не було.

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