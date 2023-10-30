Кабмін пропонує продавати конфісковані у підсанкційних осіб квартири в порядку малої приватизації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін пропонує продавати конфісковані у підсанкційних осіб квартири в порядку малої приватизації

Казна та Політика
58
Кабмін пропонує продавати конфісковані у підсанкційних осіб квартири в порядку малої приватизації
Кабмін пропонує продавати конфісковані у підсанкційних осіб квартири в порядку малої приватизації
Кабінет міністрів пропонує розширити дію закону про приватизацію державного і комунального майна на житлову нерухомість, стягнену в дохід держави за рішенням суду відповідно до закону про санкції.
Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідний проект закону Кабмін схвалив на засіданні 27 жовтня.
Йдеться про віднесення конфіскованих квартир, щодо яких уряд визначить такий спосіб виконання рішення суду, до обʼєктів малої приватизації.
Читайте також
Пропонується встановити, що на приватизацію обʼєктів державного житлового фонду, конфіскованих за законом про санкції, не поширюється дія закону про приватизацію державного житлового фонду. Втім, наразі відповідний законопроект у парламенті ще не зареєстровано.
Нагадаємо, що рішення про конфіскацію майна в якості санкції до певних осіб ухвалює Вищий антикорупційний суд, надалі воно передається до Фонду державного майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.