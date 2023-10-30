Кабмін пропонує продавати конфісковані у підсанкційних осіб квартири в порядку малої приватизації — Finance.ua

Кабмін пропонує продавати конфісковані у підсанкційних осіб квартири в порядку малої приватизації Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Кабмін пропонує продавати конфісковані у підсанкційних осіб квартири в порядку малої приватизації

Кабінет міністрів пропонує розширити дію закону про приватизацію державного і комунального майна на житлову нерухомість, стягнену в дохід держави за рішенням суду відповідно до закону про санкції.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідний проект закону Кабмін схвалив на засіданні 27 жовтня.

Йдеться про віднесення конфіскованих квартир, щодо яких уряд визначить такий спосіб виконання рішення суду, до обʼєктів малої приватизації.

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Пропонується встановити, що на приватизацію обʼєктів державного житлового фонду, конфіскованих за законом про санкції, не поширюється дія закону про приватизацію державного житлового фонду. Втім, наразі відповідний законопроект у парламенті ще не зареєстровано.

Нагадаємо, що рішення про конфіскацію майна в якості санкції до певних осіб ухвалює Вищий антикорупційний суд, надалі воно передається до Фонду державного майна.

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