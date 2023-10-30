Кабмін змінив правила отримання грантів — Finance.ua

Кабмін змінив правила отримання грантів
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання грантів на створення і розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та розвиток тепличного господарства.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
Згідно з повідомленням, зміни вдосконалюють механізми підтримки суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у відповідних галузях.
Передбачається, що одержувач гранту створить робочі місця та працевлаштує на них співробітників на повний робочий день і виплачуватиме їм обов’язкову мінімальну зарплату для таких фахівців.
Крім того, розширено перелік умов скасування рішень Мінагрополітики, зокрема, у разі закриття одержувачем банківського рахунка в односторонньому порядку та у разі порушення в разі переказу всієї своєї частки співфінансування в 30-денний строк після укладення договору.
Постановою Кабміну уточнено кількість працівників, необхідних для надання грантів для створення або розвитку тепличного господарств.
Довідка Finance.ua:
- за понад 15 місяців дії урядової грантової програми «єРобота» держава інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу 4,4 мільярда гривень. Гранти на започаткування або розширення своєї справи отримали 8 тисяч підприємців;
- у 2024 році уряд вдвічі збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу. У Мінекономіки планують видати грантів на 3,5 мільярда гривень.
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