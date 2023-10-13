В Одеській області через «єРоботу» видали гранти на понад 11 млн грн — Finance.ua
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В Одеській області через «єРоботу» видали гранти на понад 11 млн грн

Казна та Політика
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В Одеській області в межах держпрограми «єРобота» видано 48 грантів на загальну суму 11,2 млн грн.
Про це у ході брифінгу розповів т.в.о. директора Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОВА Олексій Дмитренко.
Держпрограму «єРобота» запустили у липні 2022 року. Вона спрямована на розвиток малого і середнього підприємництва, а також стимулювання створення робочих місць.
Стати учасником програми можна через портал «Дія».
«Для цього потрібно на порталі „Дія“ подати заявку, до цієї заявки прикріпити бізнес-план. Уповноважений банк „Ощадбанк“ перевірить вашу ділову репутацію, і вас запросять на співбесіду до Державного центру зайнятості», — розповів Дмитренко.
Після отримання гранту учасник має створити мінімум 1 робоче місце, стабільно працювати протягом трьох років і сплачувати податки.
За матеріалами:
УНН
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