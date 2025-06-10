День фінансів: що буде з курсом, проблеми кредитів для військових, подвійне оподаткування — Finance.ua

День фінансів: що буде з курсом, проблеми кредитів для військових, подвійне оподаткування Сьогодні 17:35

У вівторок, 10 червня, йшлося про політику сильної гривні та кредити для військових.

Українці збільшили інвестиції в ОВДП.

Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни. У травні юридичні та фізичні особи збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 10%, з 257 млрд грн до 286 млрд грн.

🏦У новій статті Finance.ua розглядає умови придбання житла у п’яти країнах Європи, де сьогодні мешкає найбільше українців.

Політика сильної гривні.

За чотири робочі дні минулого тижня дефіцит За чотири робочі дні минулого тижня дефіцит валюти на ринку збільшився майже на 11% і досяг $430 мільйонів.

Мобілізація 18−24-річних.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online заявив, що Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online заявив, що мобілізація — це виклик для будь-якої країни, яка воює, і Україна не виняток.

Стало відомо, що релігійним організаціям надали право бронювати від мобілізації священників.

Що відбувається у сфері інтернет-послуг.

За підсумками 1 кварталу 2025 року сума сплачених податків у галузі зросла на 48% — з 800 млн грн у 2024-му до 1,187 млрд, грн у 2025-му. Про це повідомив Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Водночас безробіття йде на спад: як змінилася ситуація у регіонах.

А попит на ветеранів зростає: які вакансії та зарплати зараз пропонують учасникам бойових дій.

Кредити для військових.

Голова Національного банку України Андрій Пишний закликає уряд і Міністерство фінансів розробити єдині правила кредитування військовослужбовців. На його думку, саме держава має визначити чіткі умови, які дадуть військовим рівний доступ до послуг всієї фінансової системи.

Уникнення подвійного оподаткування.

Президент України підписав закон, яким оновлюється перелік заяв і застережень України до Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, спрямованих на протидію розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (MLI) (№ 4278-IX).

Нові правила післяплати в Укрпошті.

Укрпошта змінює умови приймання відправлень із післяплатою. Як пояснили в компанії, зміни стосуватимуться лише частини клієнтів, більшість користувачів не відчують різниці, кажуть у компанії.

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