День фінансів: рейтинг банків за вкладами, надбавки для військових, історичні рекорди банківської системи — Finance.ua

День фінансів: рейтинг банків за вкладами, надбавки для військових, історичні рекорди банківської системи Сьогодні 17:50

Середа, 14 лютого. Поки НБУ випускає пам’ятну монету до Дня закоханих, а ЛУН розповідає, як правильно ділити житло після розлучення, ми розповімо про найцікавіше з інформаційного поля:

Історичні рекорди банків. Нардеп Данило Гетманцев Нардеп Данило Гетманцев повідомив , що за фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди. По-перше, нарахований податок на прибуток у 2023 році склав 73,5 млрд грн. Це в 10 та 11,5 разів більший, ніж рік і два роки тому. Це також у два рази більше ніж за попередні 15 років. При цьому банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд грн.

Рейтинг банків за вкладами. За За даними Національного банку, найбільше вкладів у ПриватБанку — 391,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк, в ньому українці зберігають 188,3 млрд гривень. На 3-му місці приватний Універсал Банк — 65,0 млрд гривень.

До речі, в Нацбанку пояснюють, що для того, щоб кредитні ставки були низькими, мають бути низькими ставки за депозитами. Для цього потрібні низькі інфляційні очікування.

Спеціальний фонд МВФ. В Україні В Україні запрацював Фонд з розвитку спроможності під координацією МВФ. Вже схвалено початковий план роботи UCDF разом із його фінансуванням у розмірі $27,5 млн, що покриватимуть технічну допомогу МВФ і партнерів протягом 2024−2028 років.

Надбавки для військових. В Раді В Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонуються додаткові виплати за знищення або захоплення ворожої техніки, а також низку важливих пільг. Наприклад, за знищений танк, САУ чи РСЗВ пропонується виплачувати 370 тисяч гривень. За БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему виплати будуть меншими за 100 тисяч гривень.

Код «Дії» стане відкритим. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код «Дії», тепер застосунок стане open-source продуктом. Це рішення дозволить швидко експортувати «Дію» в інші країни. У Мінцифри наголосили, що не кожен зможе отримати доступ до даних і персональні дані українців зберігатимуться в безпеці.

До речі, з 2021 року українці відкрили понад 500 тисяч ФОПів на порталі Дія. Найчастіше ФОПами стають жінки — 52%, чоловіки — 48%.

Субсидія для ВПО. Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. При призначенні житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання, що надається ВПО. Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. При призначенні житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання, що надається ВПО. За посиланням розповідаємо , як ВПО отримати субсидію.

Додамо, що за останні два роки заборгованість населення за спожиті комунальні послуги зросла на 9,2 млрд грн. Загалом, заборгованість за комуналку закриває топ-5 видів боргів українців. І розмір цих боргів тільки зростає. Тож Finance.ua вирішив підготувати низку порад, що робити, якщо накопичилися борги за житлово-комунальні послуги:

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