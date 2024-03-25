День фінансів: оновлений Меморандум із МВФ, роз’яснення щодо переказу коштів готівкою, дзвінки від податкової — Finance.ua

День фінансів: оновлений Меморандум із МВФ, роз’яснення щодо переказу коштів готівкою, дзвінки від податкової Сьогодні 17:50

Понеділок, 25 березня. У Нацбанку пояснили, що зміниться в переказах коштів готівкою, а ДПС починає телефонувати боржникам з ЄСВ.

Меморандум із МВФ. Міжнародний валютний фонд Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений Меморандум з Україною. Нових структурних маяків в ньому не додалося, проте змінилися строки виконання деяких з них.

МВФ вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто є фіксованим, попри те, що де-юре валютний курс є плаваючим.

Два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готуватимуть до приватизації. До кінця травня буде обрано консультанта, який запропонує комплексний план дій із продажу.



Заява про відшкодування збитків від війни в «Дії». Українці Українці зможуть подавати заяви про пошкоджене житло у в Міжнародний реєстр збитків через застосунок «Дія». На першому етапі можна буде надіслати заяви про пошкоджене або знищене житло. Надалі перелік категорій заяв планують розширити.

Власне житло — заповітна мрія багатьох українців, але втілити її виходить не у всіх. Втім, для тих, хто не має одразу багато грошей, виходом може стати іпотечний кредит у банку. В такому випадку ви відразу стаєте хазяїном, а сплачувати кредит можете хоч 20 років. Заманливо, звичайно. Але чи так просто це працює? У новій статті Finance.ua розбирав в деталях:

Податкова буде телефонувати боржникам з ЄСВ. Державна податкова служба з 25 березня Державна податкова служба з 25 березня розпочинає пілотний проєкт з інформування платників податків (платників єдиного внеску) про наявність у них податкового боргу з платежів. Боржників у телефонному режимі через контакт-центр інформуватимуть про розмір заборгованості у розрізі податків/зборів та єдиного внеску.

Роз’яснення щодо переказу коштів готівкою. Національний банк запропонував посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою. Мова йде про те, що готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі. Як Національний банк запропонував посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою. Мова йде про те, що готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі. Як пояснили в Нацбанку, для громадян нічого не змінюється: вони як раніше можуть обирати зручний вид переказу — готівкою чи безготівково.

Тарифи на електроенергію. В Україні з 1 квітня В Україні з 1 квітня вартість електроенергії не зміниться та буде на рівні 2,64 грн за кВт*год. Проте в українців залишається можливість при підключенні двозонного лічильника платити за струм вдвічі менше.

Термін подачі заяв на виплати для ВПО. Термін подачі заяв на отримання державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб продовжили до 30 квітня. Тобто ВПО, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня, Термін подачі заяв на отримання державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб продовжили до 30 квітня. Тобто ВПО, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня, пояснили в міністерстві.

Суми вкладів фізосіб. Станом на 1 березня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках Станом на 1 березня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках склала 1 208,1 млрд грн, що на 13,1 млрд грн більше показника місяцем раніше. Із загальної суми вклади у національній валюті склали 780,8 млрд грн, вклади в іноземній валюті - 427,3 млрд грн.

До речі, станом на 1 січня 2024 року рахунки користувачам відкрили в 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг. Разом кількість користувачів досягла 82 млн осіб.

Останній закон для отримання $1,5 млрд від Світового банку. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон про регулювання та нагляд на ринках капіталу й організованих товарних ринках, який підсилює повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) та ухвалення якого є умовою виділення Україні $1,5 млрд позики на розвиток Світовим банком.

Миттєві банківські перекази в ЄС. Європарламент Європарламент проголосував за введення миттєвих банківських переказів на території Європейського союзу. За новими правилами, всі перекази в євро всередині всього Євросоюзу повинні будуть виконуватися протягом 10 секунд незалежно від дня і часу доби.

Завершення опалювального сезону. Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив , що рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, будуть ухвалювати окремо та в залежності від температури навколишнього середовища.

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