День фінансів: накопичувальна пенсія, найкращий депозит, е-підпис — Finance.ua

День фінансів: накопичувальна пенсія, найкращий депозит, е-підпис Сьогодні 17:50

У серед, 5 квітня, ми розбирались, коли та як запрацює другий рівень пенсійної системи:

🏆Результати FinAwards:

Найкращий депозит. У номінації були представлені банківські вклади у гривні, строком на 12 місяців, із щомісячною виплатою відсотків та без можливості дострокового розірвання, які не є акційною пропозицією. «Бронза» дісталася депозиту «Максимум» від Юнекс Банку;. «срібло» отримав депозит «Вільна Земля» від Банку Львів; «золото» У номінації були представлені банківські вклади у гривні, строком на 12 місяців, із щомісячною виплатою відсотків та без можливості дострокового розірвання, які не є акційною пропозицією. «Бронза» дісталася депозиту «Максимум» від Юнекс Банку;. «срібло» отримав депозит «Вільна Земля» від Банку Львів; «золото» забрав Банк Глобус з депозитом «Накопичувальний».

Трійка банків, що мають найкращу програму лояльності. «Бронзу» між собою поділили Укрсиббанк (програма лояльності «Екстра») і Банк Власний Рахунок (програма лояльності «Власний рахунок»);. «срібло» дісталося програмі винагород Cash’U Club Сенс Банку; «золото» ж «Бронзу» між собою поділили Укрсиббанк (програма лояльності «Екстра») і Банк Власний Рахунок (програма лояльності «Власний рахунок»);. «срібло» дісталося програмі винагород Cash’U Club Сенс Банку; «золото» ж забрав monobank з програмою кешбеку або миль, пропозиціями від партнерів, реферальною програмою, розділом «Нагороди».

Уряд спростив процедуру отримання кваліфікованого е-підпису. Відтепер під час Відтепер під час отримання довірчих послуг, зокрема і представниками іноземних юридичних осіб, формування та видавання кваліфікованого сертифіката для фізичних чи юридичних осіб не потрібно бути присутнім особисто. Підтвердити особу можна онлайн.

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