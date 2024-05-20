День фінансів: лідери банківського ринку, QR-код замість військового квитка, ціни на електроенергію для бізнесу — Finance.ua

День фінансів: лідери банківського ринку, QR-код замість військового квитка, ціни на електроенергію для бізнесу Сьогодні 17:50

Понеділок, 20 травня. Щорічно в цей день в Україні відзначається «День банківських працівників». Ідеальний банк — це дещо корисне, зручне, й надійне. Та за кожною такою надійністю, швидкістю й різнобічністю у банківській сфері стоять люди. Важливі всі: від оператора служби підтримки, до регіонального директора.

До Дня банківського співробітника Finance.ua створив розважальний тест , який допоможе кожному не лише дізнатися щось про банківську справу, але й відчути себе на місці співробітника банку, зрозуміти: «Яка посада в банку вам би підійшла якнайкраще?»:

Також Finance.ua підготував декілька простих порад, які ви можете використовувати щодня, щоб залишатися продуктивним та здоровим:

Лідери банківського ринку. Станом на 1 квітня в Україні продовжували діяти 63 банки. Як Станом на 1 квітня в Україні продовжували діяти 63 банки. Як повідомив народний депутат Данило Гетманцев, за розміром чистих активів п’ятірка лідерів не змінилась. Найбільший приріст чистих активів показав Ощадбанк, тоді показники ПриватБанку і Укргазбанку скоротились.

Планові відключення світла. В Укренерго В Укренерго заявили , що в понеділок, 20 травня, з 18 до 24 години у всіх регіонах плануються відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів.

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