День фінансів: лідери банківського ринку, QR-код замість військового квитка, ціни на електроенергію для бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: лідери банківського ринку, QR-код замість військового квитка, ціни на електроенергію для бізнесу

43
Понеділок, 20 травня. Щорічно в цей день в Україні відзначається «День банківських працівників». Ідеальний банк — це дещо корисне, зручне, й надійне. Та за кожною такою надійністю, швидкістю й різнобічністю у банківській сфері стоять люди. Важливі всі: від оператора служби підтримки, до регіонального директора.
До Дня банківського співробітника Finance.ua створив розважальний тест, який допоможе кожному не лише дізнатися щось про банківську справу, але й відчути себе на місці співробітника банку, зрозуміти: «Яка посада в банку вам би підійшла якнайкраще?»:

Пройти тест можна тут 🧐

Також Finance.ua підготував декілька простих порад, які ви можете використовувати щодня, щоб залишатися продуктивним та здоровим:

Робота в банку: як залишатися продуктивним та здоровим 💼

Лідери банківського ринку. Станом на 1 квітня в Україні продовжували діяти 63 банки. Як повідомив народний депутат Данило Гетманцев, за розміром чистих активів п’ятірка лідерів не змінилась. Найбільший приріст чистих активів показав Ощадбанк, тоді показники ПриватБанку і Укргазбанку скоротились.
Планові відключення світла. В Укренерго заявили, що в понеділок, 20 травня, з 18 до 24 години у всіх регіонах плануються відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів.
До речі, НКРЕКП з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.
Також в Україні перевірять справедливість застосування графіків обмежень.
Підвищення цін у «Київстар». «Київстар» ініціював зміни для низки тарифних планів. Абонентам запропонують вибір: перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну. У компанії пояснюють, що споживання, що зростає, інфляція, девальвація змушує всіх виробників, сервіс-провайдерів так чи інакше підвищувати ціни.
Поліси страхування «Зелена картка». МТСБУ підвищило ціни на договори міжнародного страхування «Зелена картка». Так, для легкових автомобілів вартість складе: 1 156 грн — 15 днів дії договору; 1 841 грн — 1 місяць; 4 968 грн — 3 місяці; 12 849 грн — 1 рік.
«єВідновлення» для постраждалого бізнесу. У Верховній Раді розглядають можливість розширити можливості програми компенсацій єВідновлення і для українського бізнесу. Але внутрішніх коштів для цього недостатньо, тому зараз ведуться перемовини з міжнародними партнерами.
Додамо, що за даними Опендатабот, 59% нових ФОПів в Україні у 2024 році відкрили жінки.
QR-код замість військового квитка. Нардеп Давид Арахамія повідомив, що військовозобов'язані матимуть можливість згенерувати QR-код, який можна буде носити з собою замість військового квитка. За його словами, такий QR-код буде працювати по аналогії з COVID-сертифікатом.
Крім того, Міноборони запустило електронну чергу для відвідування ТЦК та СП.
Водночас у Мінстратегпром розширили можливості бронювання військовозобов'язаних, які працюють в ОПК.
Курс долара цього тижня. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що протягом цього тижня курс американської валюти сягатиме 40 гривень. Є ймовірність, що гривня зміцниться в ціні й долар трошки здешевшає.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.