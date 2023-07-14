День фінансів: легалізація медичного канабісу, рекордні прибутки банків, зміна правил отримання водійського посвідчення — Finance.ua

День фінансів: легалізація медичного канабісу, рекордні прибутки банків, зміна правил отримання водійського посвідчення Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 14 липня, ми дослідили, які економічні перспективи відкриє для України легалізація медичного канабісу:

Рекорд за п’ять років. Банки Банки отримали рекордні прибутки за 5 місяців поточного року. 59 з 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ, отримали прибуток у розмірі 53,66 млрд гривень, а 6 (9%) банків — збитки у розмірі 73,19 млн гривень. Всі банки зі збитками — з приватним капіталом.

В НБУ виступили проти відмови від готівки. Національний банк України Національний банк України виступив проти ідеї відмови України від готівкової форми грошей. «На нашу думку, повна відмова від готівкових розрахунків в Україні сьогодні неможлива, особливо враховуючи воєнний стан. Адже у сучасних умовах громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб мати можливість задовільняти свої базові потреби навіть у разі настання ймовірних критичних подій (блекаутів, воєнних дій тощо)», — відзначають у регуляторі.

Скільки нових робітників потрібно для економічного відновлення. У Міністерстві економіки У Міністерстві економіки порахували , що для швидкого економічного відновлення України необхідно протягом наступних 10 років залучити на ринок праці додатково 4,5 млн робітників.

Топ-10 професій з максимальним прибутком. В Україні на ринку праці з’являється багато В Україні на ринку праці з’являється багато пропозицій роботи з високим доходом, і не тільки в ІТ-сфері. Експерти склали список із десяти професій з максимальним прибутком.

Скільки українців отримує пенсії понад 10 тисяч гривень. За даними ПФУ, За даними ПФУ, половина українців одержують пенсії до 4 тисяч гривень. А пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,1 млн українців.

В Україні змінили правила отримання водійського посвідчення. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7354, який дозволяє вчити теоретичну частину іспиту на отримання водійських прав самостійно. Про це Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7354, який дозволяє вчити теоретичну частину іспиту на отримання водійських прав самостійно. Про це повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук у Facebook. «Дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв», — написав він.

Найпопулярніші нові автомобілі серед українців у 2022 році. Незважаючи на війну, у 2022 році українці продовжили купувати автомобілі. Більшість угод, звичайно, укладалось на вторинному ринку, який є доступнішим для широкого кола покупців. Але продавались і нові автівки з салонів. У цього ринку є свої переваги: сучасніші моделі з офіційною гарантією, обслуговування на фірмових СТО, чиста угода та можливість додаткового фінансування від банків, а також привабливі умови від страхувальників.👇

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