День фінансів: легалізація медичного канабісу, рекордні прибутки банків, зміна правил отримання водійського посвідчення — Finance.ua
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День фінансів: легалізація медичного канабісу, рекордні прибутки банків, зміна правил отримання водійського посвідчення

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У п’ятницю, 14 липня, ми дослідили, які економічні перспективи відкриє для України легалізація медичного канабісу:

Легалізація медичного канабісу: Які економічні перспективи це відкриє для України

Рекорд за п’ять років. Банки отримали рекордні прибутки за 5 місяців поточного року. 59 з 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ, отримали прибуток у розмірі 53,66 млрд гривень, а 6 (9%) банків — збитки у розмірі 73,19 млн гривень. Всі банки зі збитками — з приватним капіталом.
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Топ-10 професій з максимальним прибутком. В Україні на ринку праці з’являється багато пропозицій роботи з високим доходом, і не тільки в ІТ-сфері. Експерти склали список із десяти професій з максимальним прибутком.
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За матеріалами:
Finance.ua
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