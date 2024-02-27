День фінансів: ефект кешбеку до $60 млрд, нова послуга в Дії, фонд ЄС на 50 млрд євро — Finance.ua

День фінансів: ефект кешбеку до $60 млрд, нова послуга в Дії, фонд ЄС на 50 млрд євро Сьогодні 17:40

У вівторок, 27 лютого, Європейський парламент підтримав рішення щодо виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024−2027 років у рамках інструменту Ukraine Facility.

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Що буде з курсом валют у березні. Ситуація на валютному ринку в березні залежатиме від кількох головних взаємопов'язаних економічних, воєнних та соціальних факторів, а курсові показники будуть дуже подібними до лютневих. Такий Ситуація на валютному ринку в березні залежатиме від кількох головних взаємопов'язаних економічних, воєнних та соціальних факторів, а курсові показники будуть дуже подібними до лютневих. Такий прогноз у коментарі озвучив начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

Закон про мобілізацію. Електронний кабінет для військовозобов'язаних, призовників та військовослужбовців Електронний кабінет для військовозобов'язаних, призовників та військовослужбовців запрацює через два місяці після того, як президент Володимир Зеленський підпише ухвалений Радою закон про мобілізацію.

В НБУ вказали на ризики зарплати «в конвертах». Українці, які отримують зарплату «в конвертах», у майбутньому можуть зіштовхнутися з певними ризиками, зокрема мізерною пенсією. Про це Українці, які отримують зарплату «в конвертах», у майбутньому можуть зіштовхнутися з певними ризиками, зокрема мізерною пенсією. Про це повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман.

Які виплати отримають українські пенсіонери без стажу.

Українці зменшують вклади в банках. Станом на 1 лютого 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України Станом на 1 лютого 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 195,0 млрд грн. У січні сума складала 1 234,8 млрд грн.

При цьому за останні 2 роки середня зарплата в Україні збільшилася на 30%.

Нова послуга в Дії. Як Як повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, в «Дії» запустять новий вид електронних документів. Там стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати.

Також в Україні створюють умови для майбутньої розробки Європейського цифрового гаманця.

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Тимчасове посвідчення громадянина України. Українці на тимчасово Українці на тимчасово окупованих територіях зможуть оформити тимчасове посвідчення громадянина України за заявою членів сімʼї або законних представників.

єЧерга. Уряд під час засідання 27 лютого ухвалив постанову, яка Уряд під час засідання 27 лютого ухвалив постанову, яка поширює електронну чергу і на водіїв легкових автомобілів. Це зручно і прискорює весь процес. Плюс знімає питання зловживань.

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