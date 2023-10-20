День фінансів: будинки майбутнього, ЄС продовжив тимчасовий захист, подвійний податок на прибуток банків — Finance.ua

День фінансів: будинки майбутнього, ЄС продовжив тимчасовий захист, подвійний податок на прибуток банків Сьогодні 17:10

У п’ятницю, 20 жовтня, у новій ми статті розбиралися, у яких домах будуть жити люди майбутнього, та скільки це коштуватиме:

ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист. Дію Директиви тимчасового захисту ЄС, яка надає українським біженцям право легально перебувати на території країн Євросоюзу, офіційно Дію Директиви тимчасового захисту ЄС, яка надає українським біженцям право легально перебувати на території країн Євросоюзу, офіційно продовжили до березня наступного року.

Закон про збільшення видатків на оборону. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету на 2023 рік, який передбачає збільшення фінансування сектору безпеки і оборони.

Пріоритети на валютному ринку. Курсова стійкість, тобто відсутність значних коливань на ринку чи перманентного послаблення гривні, залишатиметься пріоритетом Національного банку України. Про це Курсова стійкість, тобто відсутність значних коливань на ринку чи перманентного послаблення гривні, залишатиметься пріоритетом Національного банку України. Про це розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук.

НБУ вводить в обіг оновлену банкноту. З 24 жовтня в обіг вводяться банкноти номіналом 20 гривень з підписом Голови НБУ Андрія Пишного. Про це З 24 жовтня в обіг вводяться банкноти номіналом 20 гривень з підписом Голови НБУ Андрія Пишного. Про це повідомляєтьсяна сайті Національного банку. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Який банк має найбільше відділень в Україні. Станом на 1 жовтня 2023 року в Україні Станом на 1 жовтня 2023 року в Україні налічувалося 5 098 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 238. За даними НБУ, в Україні залишилося 63 чинні банки.

У Нацбанку також розповіли, як працюватиме фінмоніторинг політично значущих осіб.

Де в Україні найбільші та найменші пенсії. За третій квартал 2023 року За третій квартал 2023 року середня пенсія по країні зросла на 39 грн та наразі складає 5350,33 грн/146 $. При цьому 3,57 млн пенсіонерів — це трохи більше третини від загальної кількості — отримують виплати на цьому рівні або вище.

Ринок нерухомості: як банки знизили іпотечні ставки. Комерційні банки знизили ставки іпотечного Комерційні банки знизили ставки іпотечного кредитування — вперше з початку широкомасштабного вторгнення. В середньому ставка знизилася відразу на 3%.

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