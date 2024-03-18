День фінансів: $850 млн на крипті, як працюватиме кешбек на українські продукти, ВВП України за перші місяці 2024 — Finance.ua

День фінансів: $850 млн на крипті, як працюватиме кешбек на українські продукти, ВВП України за перші місяці 2024
В понеділок, 18 березня, Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро, також стало відомо, як працюватиме кешбек на українські продукти.
Індекс найкращих підприємств України. Опендатабот опублікував Індекс найкращих підприємств України — 2024. До переліку потрапили найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.
- НКЦПФР визначила перелік критично важливих інвесткомпаній.
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Що буде з курсом долара цього тижня. З 18 до 24 березня загальна ситуація на валютному ринку України не зазнає глобальних змін. Зміни курсів будуть частими, але не надто значними.
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Навіть в еру банківських карток та фінтех операцій багато українців все ще вважають за краще знімати готівку зі своїх карток. Обсяги АТМ-транзакцій у 2023 році збільшилися на 6,1%. Клієнти банків знімали готівку в банкоматах в середньому раз на місяць. І суми зняття значно збільшились — до 3 937 грн на транзакцію (дані Українського процесингового центру). У цьому матеріалі ми надамо нашим читачам кілька варіантів — де і як ви можете знімати готівку зі своєї банківської картки.
Якщо треба зняти готівку: 5 порад
Компенсації за знищене та пошкоджене житло. Фахівці Юридичного порадника для ВПО розповіли, який нині встановлений максимальний розмір компенсації за знищене та пошкоджене житло та яким чином він розраховується.
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5 секторів, в яких Україна хоче заявити про себе як майбутній член ЄС. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виокремив п’ять секторів, в яких Україна сподівається заявити про себе як майбутній член ЄС. Йдеться про оборону, енергетику, сільське господарство, сировинний сектор і цифрові технології.
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