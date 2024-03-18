Індекс найкращих підприємств України — 2024 (інфографіка) Сьогодні 11:06

Індекс найкращих підприємств України — 2024 (інфографіка)

Опендатабот опублікував Індекс найкращих підприємств України — 2024. До переліку потрапили найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.

Що за індекс? Індекс Опендатабот — аналітичний інструмент, який дає змогу оцінити реальне становище та географію українського бізнесу. Індекс базується на даних з державних реєстрів, реєстрів Опендатабот, фінансової звітності компаній, інформації про зв’язки з рф, санкційних списках та решті аналітичних інструментах Опендатабот.

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При складанні Індексу Опендатабота-2024 враховані як фінансові показники (фінансова звітність компаній за 2023 рік), так й ділова репутація бізнесів. Зокрема, з переліку вилучені підсанкційні компанії або ж бізнеси, що мають власників з російської федерації. Також в Індексі позначені компанії, пов’язані з публічними особами, депутатами або ж політиками, які зобов’язані декларувати свої прибутки.

Варто зазначити, що до цьогорічного переліку не потрапили комунальні та державні підприємства.

«Побудований на фінансовой звітності та виторгу компаній Індекс Опендатабот дає повну картину того, що відбувалось з українським бізнесом в 2023 році», — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Індекс відображає погляд на українські компанії з точки зору актуальних державних реєстрів, тож може розходитись із уявленням, створеним у публічному інформаційному просторі.

Показники за «вагою» та часткою галузі та регіона розраховуються на базі топ-компаній та їх обігів. Такий підхід дає можливість зрозуміти й оцінити вплив того чи іншого регіону на економіку всієї країни, фінансову ємність галузей та становище найбільших гравців кожної галузі.

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