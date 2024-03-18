Індекс найкращих підприємств України — 2024 (інфографіка) — Finance.ua
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Індекс найкращих підприємств України — 2024 (інфографіка)

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Індекс найкращих підприємств України — 2024 (інфографіка)
Індекс найкращих підприємств України — 2024 (інфографіка)
Опендатабот опублікував Індекс найкращих підприємств України — 2024. До переліку потрапили найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.
Що за індекс? Індекс Опендатабот — аналітичний інструмент, який дає змогу оцінити реальне становище та географію українського бізнесу. Індекс базується на даних з державних реєстрів, реєстрів Опендатабот, фінансової звітності компаній, інформації про зв’язки з рф, санкційних списках та решті аналітичних інструментах Опендатабот.
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При складанні Індексу Опендатабота-2024 враховані як фінансові показники (фінансова звітність компаній за 2023 рік), так й ділова репутація бізнесів. Зокрема, з переліку вилучені підсанкційні компанії або ж бізнеси, що мають власників з російської федерації. Також в Індексі позначені компанії, пов’язані з публічними особами, депутатами або ж політиками, які зобов’язані декларувати свої прибутки.
Варто зазначити, що до цьогорічного переліку не потрапили комунальні та державні підприємства.
Індекс найкращих підприємств України — 2024 (інфографіка)
«Побудований на фінансовой звітності та виторгу компаній Індекс Опендатабот дає повну картину того, що відбувалось з українським бізнесом в 2023 році», — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.
Індекс відображає погляд на українські компанії з точки зору актуальних державних реєстрів, тож може розходитись із уявленням, створеним у публічному інформаційному просторі.
Індекс найкращих підприємств України — 2024 (інфографіка)
Показники за «вагою» та часткою галузі та регіона розраховуються на базі топ-компаній та їх обігів. Такий підхід дає можливість зрозуміти й оцінити вплив того чи іншого регіону на економіку всієї країни, фінансову ємність галузей та становище найбільших гравців кожної галузі.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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