Шмигаль виділив 5 секторів, в яких Україна хоче заявити про себе як майбутній член ЄС — Finance.ua

Шмигаль виділив 5 секторів, в яких Україна хоче заявити про себе як майбутній член ЄС Сьогодні 16:12

Шмигаль виділив 5 секторів, в яких Україна хоче заявити про себе як майбутній член ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виокремив п’ять секторів, в яких Україна сподівається заявити про себе як майбутній член ЄС. Йдеться про оборону, енергетику, сільське господарство, сировинний сектор і цифрові технології.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Euractiv

«Подивіться на наш оборонний і військовий сектор — Україна є центром військових і оборонних технологій, виробляє нове високотехнологічне обладнання, і в нас є потенціал стати європейським щитом, європейським арсеналом і зміцнити оборонний потенціал ЄС», — заявив Шмигаль.

Він зазначив, що в Україні зараз одні з найсильніших у світі збройних сил, з багаторічним реальним досвідом на полі бою. «Це може зміцнити європейську оборонну систему», — вказав прем'єр.

Україна може стати енергетичним хабом і «газовою безпекою» для Європи, вважає Шмигаль, додаючи, що Київ може «принести стабільність і більше потенціалу, як економічного, так і енергетичного» в ЄС.

«Ми пережили дві дуже важкі зими, коли росія тероризувала нашу енергетичну інфраструктуру, але у нас все ще є надлишок у нашій енергетичній системі, і ми можемо постачати чисту зелену енергію на європейський ринок», — заявив Шмигаль.

«У нас є одне з найбільших на континенті підземних сховищ газу на території України, 33 мільярди кубометрів, у дуже безпечних умовах, якими вже зараз користуються багато європейських компаній. Ми могли б збільшити ці потужності для них до 10−15 мільярдів кубометрів», — додав він.

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Шмигаль наголосив, що Україна також може «принести більше стабільності на світовий продовольчий ринок, і разом із нами ЄС може стати сильним геополітичним гравцем, коли йдеться про продовольчу стабільність і безпеку у світі».

Прем'єр-міністр України відкинув побоювання, що деякі країни-члени ЄС можуть хотіти сповільнення прогресу через наявні побоювання щодо звинувачень у нечесній торговельній практиці.

«Ми не маємо наміру створювати нечесну конкуренцію з нашими сусідами, європейськими країнами та європейськими фермерами», — сказав Шмигаль.

Він додав, що Київ готовий конкурувати за правилами ЄС і «готовий до спілкування, переговорів і компромісів».

Крім того, Київ розраховує розвивати спільно з європейськими інвесторами видобуток і переробку сировини та природних ресурсів.

Україна володіє 5% світових запасів сировини і природних ресурсів, зокрема 22 з 30 найважливіших видів сировини, що мають вирішальне значення для європейського виробництва, таких як літій, кобальт і титан.

«У нас також є дуже хороші технології для кіберзахисту завдяки нашій гібридній війні з росією, які можуть бути корисними для ЄС для підвищення безпеки і стабільності в кіберзахисті в цифровій сфері», — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україна також планує розширити свою інфраструктуру від Чорного моря до Балтики і взяти участь у проєкті Rail Baltica.

УНН За матеріалами:

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