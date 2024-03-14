Аграрії вже повернули в Україну сотні мільйонів доларів валютної виручки, — НБУ — Finance.ua
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Аграрії вже повернули в Україну сотні мільйонів доларів валютної виручки, — НБУ

Валюта
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Аграрії вже повернули в Україну сотні мільйонів доларів валютної виручки, — НБУ
Аграрії вже повернули в Україну сотні мільйонів доларів валютної виручки, — НБУ
Заходи щодо повернення валютної виручки з-за кордону експортерами аграрної продукції призвело до того, що вона зросла на сотні мільйонів доларів на місяць.
Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
«Питання повернення валютної виручки є вкрай важливим для нас», — сказав він, зазначивши, що продаж валюти має прямий вплив на обсяг пропозиції на ринку та впливає на баланс між попитом та пропозицією.
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Гелетій повідомив, що ініціативи НБУ, зокрема зменшення граничного строку повернення коштів по аграрній продукції зі 180 до 90 днів, які почали діяти з листопада 2023 року зараз вже приносять результати.
«Ми бачимо нарощення повернення валютної виручки аграрним сектором. Воно вимірюється сотнями мільйонів в місяць, це зростання», — сказав він.
Водночас Гелетій зазначив, що «це не кінець».
«І ми продовжимо активну співпрацю з урядом, зокрема по удосконаленню критеріїв до верифікованих експортерів аграрної продукції. До списку верифікованих буде ще застосуватися новий критерій — це стан повернення валютної виручки», — сказав він.
Крім того, НБУ пропонує поширити цей підхід щодо верифікованих експортерів на інші галузі, окрім аграрного, повідомив Гелетій.
За матеріалами:
РБК-Україна
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