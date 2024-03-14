Аграрії вже повернули в Україну сотні мільйонів доларів валютної виручки, — НБУ Сьогодні 20:37 — Валюта

Аграрії вже повернули в Україну сотні мільйонів доларів валютної виручки, — НБУ

Заходи щодо повернення валютної виручки з-за кордону експортерами аграрної продукції призвело до того, що вона зросла на сотні мільйонів доларів на місяць.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

«Питання повернення валютної виручки є вкрай важливим для нас», — сказав він, зазначивши, що продаж валюти має прямий вплив на обсяг пропозиції на ринку та впливає на баланс між попитом та пропозицією.

Читайте також НБУ оцінив втрати експортерів та імпортерів від блокади польського кордону

Гелетій повідомив, що ініціативи НБУ, зокрема зменшення граничного строку повернення коштів по аграрній продукції зі 180 до 90 днів, які почали діяти з листопада 2023 року зараз вже приносять результати.

«Ми бачимо нарощення повернення валютної виручки аграрним сектором. Воно вимірюється сотнями мільйонів в місяць, це зростання», — сказав він.

Водночас Гелетій зазначив, що «це не кінець».

«І ми продовжимо активну співпрацю з урядом, зокрема по удосконаленню критеріїв до верифікованих експортерів аграрної продукції. До списку верифікованих буде ще застосуватися новий критерій — це стан повернення валютної виручки», — сказав він.

Крім того, НБУ пропонує поширити цей підхід щодо верифікованих експортерів на інші галузі, окрім аграрного, повідомив Гелетій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.