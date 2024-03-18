Як змінювалась кількість зареєстрованих безробітних в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Як змінювалась кількість зареєстрованих безробітних в Україні (інфографіка) Сьогодні 15:00

В Україні, незважаючи на повномасштабну війну, стрімко знизилася кількість офіційно зареєстрованих безробітних — в 2023 році їх було менше ніж півмільйона.

Однак ця статистика не відображає реальної картини з безробіттям: минулого року Україна увійшла до топ країн за її рівнем. За методологією Міжнародної організації праці, на цей рік рівень безробіття в країні може становити 18,7%.

Протягом 2019 року статус безробітного мали 1 млн 024,4 тисячі українців (наприкінці року їх було 338,2 тисяч). Допомогу з безробіття отримували 829,7 тисяч осіб.

Працевлаштуватися змогли 338,2 тисяч безробітних. При цьому на ринку було більше 1,1 млн вакансій.

Пандемія коронавірусу значно погіршила ситуацію на ринку праці: у 2020 році кількість безробітних зросла на 21,7% - до 1 млн 247,2 тисяч осіб. Станом на кінець року такий статус мали 459,2 тисяч осіб (+35,8%).

Зросла також кількість одержувачів допомоги — до 1 млн 118,6 тисяч осіб (+34,8%).

Кількість працевлаштованих за рік практично не змінилася — 384,5 тисячі осіб. А ось кількість вакансій скоротилася майже на третину. Цікаво, що вдвічі поменшало безробітних, які брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

У 2021 році ситуація з безробіттям трохи покращилася: протягом року статус безробітного мали 1 млн 191 тисяча осіб (-4,5%). На кінець року було 295 тисяч безробітних (-35,8%).

Кількість одержувачів допомоги зменшилася лише на 3,5% - до 1 млн 079,8 тисяч осіб.

Цікаво, що у 2021 році зросла кількість працевлаштованих безробітних (на 5,3%), але кількість вакансій скоротилася ще на 14,9% - до 705,8 тисяч.

Попри повномасштабну війну кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні скоротилася до історичного мінімуму. Цьому є кілька пояснень. По-перше, велика кількість українців виїхали за кордон або опинилися на окупованих територіях. По-друге, терміни виплат допомоги з безробіття під час воєнного стану обмежені трьома місяцями. І, по-третє, щоб отримати статус безробітного військовозобов'язаним потрібно надати військово-обліковий документ.

У 2022 році статус безробітного мали 867,6 тисяч українців (на 27,2% менше), а наприкінці року — 186,5 тисяч (-36,8%).

Кількість одержувачів допомоги скоротилася на 27% - до 788,7 тисяч осіб. Працевлаштуватися змогли 248,8 тисяч безробітних (-38,5%), а кількість вакансій зменшилася на 43,8%.

Минулого року кількість офіційно зареєстрованих безробітних знизилася ще на 44,3% - до 483,2 тисяч. А наприкінці року їх було лише 96,1 тисяч (-48,5%).

Кількість одержувачів допомоги зменшилась на 59% - до 323,6 тисяч осіб. Працевлаштованих поменшало на 35,6% - 160,1 тисяч.

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