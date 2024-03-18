ВВП України за перші місяці 2024 року зростав на 3,6% — Finance.ua
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ВВП України за перші місяці 2024 року зростав на 3,6%

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ВВП України за перші місяці 2024 року зростав на 3,6%
ВВП України за перші місяці 2024 року зростав на 3,6%
У січні-лютому 2024 року зростання українського ВВП оцінюють на рівні 3,6%.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначає міністерка, відновлювальному зростанню сприяли інвестиційний попит, сприятливі погодні умови для будівельних робіт, експорт сільськогосподарської продукції, робота українського морського коридору, розширення виробничих потужностей у сфері видобувної промисловості та стабільність в енергетиці.
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Юлія Свириденко також зазначила, що в Мінекономіки очікують стабільне зростання у першому кварталі 2024 року, завдяки позитивним показникам у ключових секторах економіки.

Довідка Finance.ua:

  • за 2023 року показник ВВП в Україні зріс на 5,6%, у 2024 році уряд розраховує на 5% зростання;
  • також завдяки просуванню українських товарів під брендом «Зроблено в Україні» уряд прогнозує зростання споживчого попиту на +0,14% ВВП;
  • Національний банк України розглянув два сценарії розвитку євроінтеграційного поступу України. Згідно з одним із них, українська економіка може зрости впродовж десятиліття на 7%, а ВВП на одну особу в 2033 році досягне майже $15,5 тис.
За матеріалами:
Finance.ua
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