ВВП України за перші місяці 2024 року зростав на 3,6% — Finance.ua

ВВП України за перші місяці 2024 року зростав на 3,6%
У січні-лютому 2024 року зростання українського ВВП оцінюють на рівні 3,6%.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначає міністерка, відновлювальному зростанню сприяли інвестиційний попит, сприятливі погодні умови для будівельних робіт, експорт сільськогосподарської продукції, робота українського морського коридору, розширення виробничих потужностей у сфері видобувної промисловості та стабільність в енергетиці.
Юлія Свириденко також зазначила, що в Мінекономіки очікують стабільне зростання у першому кварталі 2024 року, завдяки позитивним показникам у ключових секторах економіки.
Довідка Finance.ua:
- за 2023 року показник ВВП в Україні зріс на 5,6%, у 2024 році уряд розраховує на 5% зростання;
- також завдяки просуванню українських товарів під брендом «Зроблено в Україні» уряд прогнозує зростання споживчого попиту на +0,14% ВВП;
- Національний банк України розглянув два сценарії розвитку євроінтеграційного поступу України. Згідно з одним із них, українська економіка може зрости впродовж десятиліття на 7%, а ВВП на одну особу в 2033 році досягне майже $15,5 тис.
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