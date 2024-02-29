Очільник Нацбанку назвав реальний показник падіння ВВП в Україні — Finance.ua

Очільник Нацбанку назвав реальний показник падіння ВВП в Україні Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Очільник Нацбанку назвав реальний показник падіння ВВП в Україні

Рівень спаду економіки за результатами 2023 року складає -27% ВВП. Відповідно для підтримки макроекономічних показників мають бути задіяні значні фінансові ресурси партнерів та країн, що допомагають Україні в часи війни, вважає голова НБУ Андрій Пишний.

«Маємо рекордний бюджетний дефіцит за результатами 2023 року — 27% ВВП, за нашими оцінками. Це колосальні цифри. У бюджет 2024 року також закладений значний дефіцит, вагому частину якого буде дуже важко покрити без зовнішньої фінансової допомоги. Сьогодні мова йде про $37 млрд від наших іноземних партнерів у 2024 році» — дає оцінку економічній ситуації очільник НБУ.

На думку очільника НБУ цей показник — 37 млрд доларів — є саме тим, мінімальним, який дасть змогу збалансувати макроекономічні показники і зберігати систему стабільною.

Однак це лише прогнозована величина, оскільки ризики війни можуть викликати геть інші потреби, які будуть більші чи зміняться залежно від ситуації на фронті, воєнних чинників, що впливатимуть на цивільний сектор.

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Нагадаємо, цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.

Президент Володимир Зеленський вважає , що дуже складно буде знайти альтернативу американській допомозі. Без неї дедалі більше українських військових «будуть у лікарнях».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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