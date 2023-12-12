Держстат оцінив зростання ВВП України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держстат оцінив зростання ВВП України

154
Держстат оцінив зростання ВВП України
Держстат оцінив зростання ВВП України
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2023 року зріс на 9,3% порівняно з третім кварталом 2022 року.
У той же час у другому кварталі було зафіксовано його стрибок на 19,5% після падіння на 10,5% у першому кварталі та 31,4% у четвертому кварталі минулого року.
Згідно з оперативною оцінкою Держстату, оприлюдненою в понеділок, порівняно із попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП у третьому кварталі цього року зріс на 0,7%, тоді як кварталом раніше він збільшився на 0,8%.
Читайте також
Як повідомлялося, загалом за минулий рік ВВП України, за даними Держстату, впав на 29,1%.
НБУ наприкінці жовтня поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року з 2,9% до 4,9%, а наступного — з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік із 6,8% до 6%. Нацбанк оцінював збільшення економіки в третьому кварталі у 8,2% і очікував його уповільнення в четвертому до 4,5%.
Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада поліпшив оцінку зростання ВВП цього року з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік з 5% до 4,6%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.