День фінансів: 14-й пакет санкцій проти рф, перезавантаження БЕБ, «транспортний безвіз» з ЄС — Finance.ua

День фінансів: 14-й пакет санкцій проти рф, перезавантаження БЕБ, «транспортний безвіз» з ЄС Сьогодні 17:50

Четвер, 20 червня. Про важливі рішення для України та української економіки.

14-й пакет санкцій проти рф. Країни Євросоюзу Країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти рф, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), у відповідь на агресію проти України. Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки.

Перезавантаження БЕБ. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро. Перезавантаження БЕБ — одна з вимог міжнародних партнерів, кредиторів та бізнесу. Зокрема, реформа БЕБ є вимогою програми фінансування від МВФ.

«Транспортний безвіз» з ЄС. Україна та Євросоюз Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації. Крім пролонгування угоди, оновлений документ передбачає низку зобов’язань як для українських, так і для європейських перевізників.

Середній розмір вкладу українців. Як Як свідчать дані НБУ, в Україні зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу. Він зріс на 18% з минулого квітня — до близько 12 тис. грн.

ВВП України. У травні 2024 року ВВП України У травні 2024 року ВВП України зріс на 3.7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись. У підсумку за січень-травень 2024 р. зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% [±1%] у порівнянні з таким самим періодом минулого року.

для економічного розвитку Україні необхідні додаткові заходи у сфері розвитку виробництва, транспортній політиці, посиленні людського капіталу, створенні умов для повернення українців з-за кордону. Експерти Консультативної ради з економічної політики зазначають , щоУкраїні необхідні додаткові заходи у сфері розвитку виробництва, транспортній політиці, посиленні людського капіталу, створенні умов для повернення українців з-за кордону.

Нагадаємо, що Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів та введення граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами. Таке рішення матиме певні наслідки для економіки нашої країни. У новій статті Finance.ua розповість, до чого призведе запровадження лімітів на вихідні P2P-перекази:

Підвищення податків. Данило Гетманцев Данило Гетманцев заявив , що в фінансовому комітеті Верховної Ради найближчим часом очікують від Кабміну пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету. Зважаючи на серйозність ситуації, очікується, що пропозиції будуть достатньо радикальними.

Робота в АПК. Найбільше оголошень про роботу в аграрній галузі в Київській, Дніпропетровській та Полтавській областях. У травні 2024 Найбільше оголошень про роботу в аграрній галузі в Київській, Дніпропетровській та Полтавській областях. У травні 2024 середня зарплата у пропозиціях роботи для працівників агрогалузі складає 22 163 гривні. За рік ріст оплати відбувся незначний, всього на 11%.

Курс валют наступного тижня. Начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий прогнозує , що наприкінці червня загальна ситуація на валютному ринку багато в чому нагадуватиме ситуацію, що спостерігалася протягом місяця. Хоч гривня і залишатиметься досить міцною, проте інфляційний тиск стане більш помітним вже з початком липня.

У новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв також дає прогноз курсу валют на тиждень. Крім того, експерт розповість, скільки грошей українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році:

ціни на квартири сьогодні також Просьогодні також розповідали експерти ЛУН. Так, за даними порталу, за останні шість місяців ціни на квартири зазнали коливань у різних регіонах країни. Наприклад, у столиці України — Києві, середня ціна на вторинне житло знизилася на 2%.

Виплата субсидій під загрозою. У Мінсоцполітики У Мінсоцполітики заявили , що частина ОСББ та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення людям житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати передбачені їм законодавством виплати.

проблеми з виплатами також Протакож повідомили в Мінреінтеграції. Там кажуть, що останніми днями почастішали звернення внутрішньо переміщених осіб щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня. За нарахування і здійснення виплат ВПО відповідає Мінсоцполітики.

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