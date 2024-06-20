День фінансів: 14-й пакет санкцій проти рф, перезавантаження БЕБ, «транспортний безвіз» з ЄС — Finance.ua

День фінансів: 14-й пакет санкцій проти рф, перезавантаження БЕБ, «транспортний безвіз» з ЄС
Четвер, 20 червня. Про важливі рішення для України та української економіки.
14-й пакет санкцій проти рф. Країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти рф, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), у відповідь на агресію проти України. Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки.
Перезавантаження БЕБ. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро. Перезавантаження БЕБ — одна з вимог міжнародних партнерів, кредиторів та бізнесу. Зокрема, реформа БЕБ є вимогою програми фінансування від МВФ.
«Транспортний безвіз» з ЄС. Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації. Крім пролонгування угоди, оновлений документ передбачає низку зобов’язань як для українських, так і для європейських перевізників.
Середній розмір вкладу українців. Як свідчать дані НБУ, в Україні зростає як кількість вкладів, так і середній розмір банківського вкладу. Він зріс на 18% з минулого квітня — до близько 12 тис. грн.
ВВП України. У травні 2024 року ВВП України зріс на 3.7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись. У підсумку за січень-травень 2024 р. зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% [±1%] у порівнянні з таким самим періодом минулого року.
Експерти Консультативної ради з економічної політики зазначають, що для економічного розвитку Україні необхідні додаткові заходи у сфері розвитку виробництва, транспортній політиці, посиленні людського капіталу, створенні умов для повернення українців з-за кордону.
Нагадаємо, що Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів та введення граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами. Таке рішення матиме певні наслідки для економіки нашої країни. У новій статті Finance.ua розповість, до чого призведе запровадження лімітів на вихідні P2P-перекази:
Обмеження банківських переказів від НБУ: як це вплине на економіку 💳
Підвищення податків. Данило Гетманцев заявив, що в фінансовому комітеті Верховної Ради найближчим часом очікують від Кабміну пропозиції щодо ставок окремих податків з метою наповнення бюджету. Зважаючи на серйозність ситуації, очікується, що пропозиції будуть достатньо радикальними.
Робота в АПК. Найбільше оголошень про роботу в аграрній галузі в Київській, Дніпропетровській та Полтавській областях. У травні 2024 середня зарплата у пропозиціях роботи для працівників агрогалузі складає 22 163 гривні. За рік ріст оплати відбувся незначний, всього на 11%.
Курс валют наступного тижня. Начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий прогнозує, що наприкінці червня загальна ситуація на валютному ринку багато в чому нагадуватиме ситуацію, що спостерігалася протягом місяця. Хоч гривня і залишатиметься досить міцною, проте інфляційний тиск стане більш помітним вже з початком липня.
У новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв також дає прогноз курсу валют на тиждень. Крім того, експерт розповість, скільки грошей українці готові витратити на купівлю та оренду житла у 2024 році:
Про ціни на квартири сьогодні також розповідали експерти ЛУН. Так, за даними порталу, за останні шість місяців ціни на квартири зазнали коливань у різних регіонах країни. Наприклад, у столиці України — Києві, середня ціна на вторинне житло знизилася на 2%.
Виплата субсидій під загрозою. У Мінсоцполітики заявили, що частина ОСББ та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення людям житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати передбачені їм законодавством виплати.
Про проблеми з виплатами також повідомили в Мінреінтеграції. Там кажуть, що останніми днями почастішали звернення внутрішньо переміщених осіб щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня. За нарахування і здійснення виплат ВПО відповідає Мінсоцполітики.
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