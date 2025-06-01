Чого очікувати від курсу валют у червні — Finance.ua

Чого очікувати від курсу валют у червні Сьогодні 10:11 — Валюта

Чого очікувати від курсу валют у червні

У червні на валютний ринок України впливатимуть кілька факторів. Водночас різких стрибків не варто очікувати. Головними факторами впливу стануть політика НБУ, стан української економіки та можливі обмеження експорту.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі «УНІАН».

Чи підвищуватиметься курс валют

Він зазначив, середньорічний курс у бюджеті закладено на рівні 45 гривень за долар, тому незначне зростання має цілком прогнозований вигляд.

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«Початкова планка на 2025 рік — 42,02 гривні за долар — може знову стати реальністю вже найближчим часом», — зазначив експерт.

За словами Лєсового, у червні цього року можливі коливання курсу долара в межах 41,6−42 гривень, а євро — в діапазоні 45,5−47 гривень.

Таким чином, 100 доларів у гривнях в Україні в червні коштуватимуть 4160 — 4200 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдуться українцям у 41600 — 42000 гривень.

Водночас 100 євро в гривнях в Україні коштуватимуть 4550 — 4700 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться в 45500 — 47000 гривень.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний валютний фонд вважає, що для фінансової стабільності України необхідно дотримуватись політики плаваючого курсу гривні. Такий режим передбачено чинною програмою співпраці з фондом;

аналітики ICU прогнозують, що НБУ відкладає поступове ослаблення курсу гривні на кінець року;

аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол.

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УНІАН За матеріалами:

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