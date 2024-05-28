Актор-каскадер, художник-портретист, екскурсовод: 7 неординарних вакансій травня — Finance.ua

Актор-каскадер, художник-портретист, екскурсовод: 7 неординарних вакансій травня Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Актор-каскадер, художник-портретист, екскурсовод: 7 неординарних вакансій травня, freepik.com

У травні з’явилось багато вакансій, які зацікавлять тих, хто не боїться експериментувати.

Аналітики сайту budni.robota.ua зробили підбірку найцікавіших неординарних пропозицій роботи.

Харківський дельфінарій оголошує про відкриття вакансії. Майбутній працівник буде проводити екскурсії для відвідувачів океанаріума; розповідати про морських мешканців, їхні звичаї та особливості, а також відповідати на питання від гостей.

Компанія, яка виготовляє сувенірну продукцію з авторським розписом, шукає художників-портретистів, які писатимуть тільки акриловими фарбами (заготовки для розпису надаються компанією; фарби, пензлі, декор (блискітки) — художника).

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Анонсується гнучкий, індивідуальний графік роботи, потрібно приїздити в офісі мінімум раз на тиждень.

Шукають талановитого та досвідченого актора-каскадера для участі в мокап-сесіях для комп’ютерної гри.

Потрібно відтворювати різноманітні сценарії та дії у відеоформаті; виконувати трюки, бойові прийоми та акробатичні елементи згідно з вимогами сценарію та окремих сцен; співпрацювати з відповідальним аніматором та командою для досягнення високої якості відеоматеріалу; дотримуватися вимог безпеки та професійних стандартів під час виконання трюків та дій.

Компанія шукає працівника з середньою або неповною середньою загальною освітою; який знає техніки паяння та вміє користуватися паяльним обладнанням; розуміє технічні креслення та інструкції; має досвід роботи за даним напрямом — від 1 року (досвід роботи на виробництві буде перевагою).

На роботу запрошують тенісистів, бадмінтоністів, спортсменів з інших видів спорту, які готові навчатися та опановувати новий вид спорту — падел, а також розвивати тренерські навички.

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Роботодавець пропонує: роботу у найбільшому в Україні центрі ракеткових видів спорту; 5 професійних падел-кортів; безкоштовне навчання та підвищення кваліфікації; сприяння в отриманні профільної вищої освіти; житло (за потреби).

Українська агропромислова компанія запрошує на роботу в місті Городенка Івано-Франківської області.

Серед обов’язків: виконання маневрової роботи на станції; подача, збирання вагонів на під'їзну колію елеватора.

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Вимоги до кандидата: середня/середня спеціальна освіта; досвід роботи — від 1 року на аналогічній посаді; знання нормативних документів.

У Національний музей історії України у Другій світовій війні шукають реставратора.

Меморіальний комплекс анонсує наступні обов’язки: проведення робіт з консервації та реставрації пам’яток декоративно-прикладного мистецтва; ведення облікової документації про проведення реставраційних робіт (паспорти, акти, журнали, протоколи); систематичне обстеження музейних колекцій, виявлення причин пошкодження або порушення первісного вигляду музейних предметів та їх усунення; участь у підготовці наукових публікацій, методичних рекомендацій з питань реставраційної справи.

Нагадаємо, економіка відновлюється, тому бізнес не припиняє пошук нових працівників. Конкуренція за кваліфікованих працівників зростає, а бізнес реагує на це підвищенням зарплат. За прогнозом НБУ, вже у 2025 році реальні заробітні плати перевищать свій довоєнний рівень.

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 2 тис. гривень.

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