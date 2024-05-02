Цікаві вакансії для молодих фахівців — Finance.ua
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Цікаві вакансії для молодих фахівців

Особисті фінанси
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Цікаві вакансії для молодих фахівців
Цікаві вакансії для молодих фахівців
Якщо ви закінчили, закінчуєте навчання або маєте мінімальний досвід роботи, пропонуємо звернути увагу на травневу добірку стажувань від robota.ua.

Молодший юрист, IT право в Innoware

Провідна ІТ-консалтингова компанія запрошує на роботу в Києві.
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Роботодавець анонсує наступні завдання: підготовка договорів з клієнтами, партнерами та іншими контрагентами — українськими та закордонними; забезпечення договірного документообігу; аналітика законодавства та підготовка юридичних висновків з питань діяльності компанії; допомога колегам з відділів HR та бухгалтерії з юридичними питаннями; виконання доручень головного юриста компанії; в майбутньому — участь у супроводі інших дій компанії, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Молодший фахівець з роботи з бізнес-клієнтами у ProCredit Bank

Посада передбачає такі обов’язки: встановлення довгострокових та взаємовигідних партнерських відносин з бізнес-клієнтами сегмента середнього і малого бізнесу; ведення переговорів та залучення нових клієнтів; координація всіх видів банківських послуг для клієнтів цільового сегмента, забезпечення якості їх обслуговування; фінансово-економічний аналіз звітності бізнес-клієнтів.

Internship Program in Sales Department від Nestle Ukraine

Компанія запрошує студентів 3−6 курсів взяти участь у програмі стажування у відділі продажів. Початок — травень 2024 року. Тривалість — 6 місяців. Тип зайнятості - неповний день або повний день з можливістю працювати віддалено.
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Якщо ви: вільно володієте англійською мовою; просунутий користувач пакета Microsoft Office, зокрема, MS Excel; здатні працювати з великими обсягами даних (вилучення, аналіз) — відгукуйтеся.

Агроном-стажист у «Контінентал Фармерз Груп»

Українська компанія, лідер сільськогосподарської галузі, оголошує про старт програми стажування «Майбутнє Контінентал» для студентів останніх курсів та випускників ВНЗ за спеціальністю «Агрономія» на посаду Агроном-стажист.
Початок стажування — червень 2024 року. Тривалість — 6 місяців, з можливістю подальшого працевлаштування у компанії.
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Стажування буде проходити в одному з виробничих підрозділів компанії (Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області).

Trainee program — Telecom Go від lifecell

Телеком Go — це навчальна програма для студентів інженерних спеціальностей від професіоналів lifecell, які готові ділитися своїми знаннями та досвідом. Формат проведення — онлайн.
На студентів чекають сучасні та актуальні знання з функціонування мережі, вони познайомляться з роботою мобільного оператора та різними напрямами інженерних професій у цій сфері; отримають можливість здобути перший досвід інженера та розпочати свій кар'єрний шлях.

Молодший фахівець/фахівчиня з комерційного розвитку (стажистська програма) у Carlsberg Ukraine

Компанія оголошує про запуск 6-місячної оплачуваної програми стажування в напрямку «Комерційний розвиток» і запрошує студентів 3−6 курсів розпочати свою кар'єру.
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Вимоги до претендентів: напрямок навчання: економіка, маркетинг, статистика; рівень володіння ПК (знання програм): Excel, Outlook.

Контент-менеджер (стажист) «Київстар ТБ» в 1+1 media

Майбутній стажист буде: створювати і редагувати проєкти на сайті та в додатках; замовляти у дизайнерів графічні креативи; контролювати процес заведення відеокарток; писати тексти для опису проєктів; оновлювати графічні матеріали на сайті та в додатках.
Обов’язковою вимогою участі у відборі є наявність відеорезюме.
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За матеріалами:
Finance.ua
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