Цікаві вакансії для молодих фахівців — Finance.ua

Цікаві вакансії для молодих фахівців Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Цікаві вакансії для молодих фахівців

Якщо ви закінчили, закінчуєте навчання або маєте мінімальний досвід роботи, пропонуємо звернути увагу на травневу добірку стажувань від robota.ua

Провідна ІТ-консалтингова компанія запрошує на роботу в Києві.

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Роботодавець анонсує наступні завдання: підготовка договорів з клієнтами, партнерами та іншими контрагентами — українськими та закордонними; забезпечення договірного документообігу; аналітика законодавства та підготовка юридичних висновків з питань діяльності компанії; допомога колегам з відділів HR та бухгалтерії з юридичними питаннями; виконання доручень головного юриста компанії; в майбутньому — участь у супроводі інших дій компанії, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Посада передбачає такі обов’язки: встановлення довгострокових та взаємовигідних партнерських відносин з бізнес-клієнтами сегмента середнього і малого бізнесу; ведення переговорів та залучення нових клієнтів; координація всіх видів банківських послуг для клієнтів цільового сегмента, забезпечення якості їх обслуговування; фінансово-економічний аналіз звітності бізнес-клієнтів.

Компанія запрошує студентів 3−6 курсів взяти участь у програмі стажування у відділі продажів. Початок — травень 2024 року. Тривалість — 6 місяців. Тип зайнятості - неповний день або повний день з можливістю працювати віддалено.

Якщо ви: вільно володієте англійською мовою; просунутий користувач пакета Microsoft Office, зокрема, MS Excel; здатні працювати з великими обсягами даних (вилучення, аналіз) — відгукуйтеся.

Українська компанія, лідер сільськогосподарської галузі, оголошує про старт програми стажування «Майбутнє Контінентал» для студентів останніх курсів та випускників ВНЗ за спеціальністю «Агрономія» на посаду Агроном-стажист.

Початок стажування — червень 2024 року. Тривалість — 6 місяців, з можливістю подальшого працевлаштування у компанії.

Стажування буде проходити в одному з виробничих підрозділів компанії (Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області).

Телеком Go — це навчальна програма для студентів інженерних спеціальностей від професіоналів lifecell, які готові ділитися своїми знаннями та досвідом. Формат проведення — онлайн.

На студентів чекають сучасні та актуальні знання з функціонування мережі, вони познайомляться з роботою мобільного оператора та різними напрямами інженерних професій у цій сфері; отримають можливість здобути перший досвід інженера та розпочати свій кар'єрний шлях.

Компанія оголошує про запуск 6-місячної оплачуваної програми стажування в напрямку «Комерційний розвиток» і запрошує студентів 3−6 курсів розпочати свою кар'єру.

Вимоги до претендентів: напрямок навчання: економіка, маркетинг, статистика; рівень володіння ПК (знання програм): Excel, Outlook.

Майбутній стажист буде: створювати і редагувати проєкти на сайті та в додатках; замовляти у дизайнерів графічні креативи; контролювати процес заведення відеокарток; писати тексти для опису проєктів; оновлювати графічні матеріали на сайті та в додатках.

Обов’язковою вимогою участі у відборі є наявність відеорезюме.

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