Зеленский рассказал, сколько США предоставила военной помощи Украине в 2023 году — Finance.ua

Зеленский рассказал, сколько США предоставила военной помощи Украине в 2023 году Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Зеленский рассказал, сколько США предоставила военной помощи Украине в 2023 году

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2023 году Америка предоставила Украине 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов и поблагодарил США за такую ​​поддержку.

Об этом Зеленский сообщил в сети X.

«В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму свыше 24 миллиардов долларов. „Петриоты“, „Абрамсы“, бронемашины, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критически важное оборудование. Было принято историческое решение о предоставлении Украине истребителей F-16. Мы всегда будем признательны за всю эту поддержку», — написал Зеленский.

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Он также поблагодарил президента Джо Байдена, Конгресс и американский народ за объявленный новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.

По словам Зеленского, Украина получит дополнительные ракеты и компоненты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие, боеприпасы, разминирование и другое оборудование.

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Он подчеркнул, что лидерство США в коалиции из более чем 50 стран, оказывающих Украине военную помощь, имеет решающее значение для противодействия террору и агрессии не только в Украине, но и во всем мире.

«Чтобы защитить свободу и безопасность не только в Украине и Европе, но и в Соединенных Штатах, мы и дальше будем как можно сильнее и решительнее противодействовать российской агрессии», — подытожил Зеленский.

Справка Finance.ua:

страны Северной Европы с начала полномасштабного вторжения россии выделили Украине помощь около 11 миллиардов евро;

потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось снизить с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов;



в декабре 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 5 млрд долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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