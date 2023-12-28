Зеленский рассказал, сколько США предоставила военной помощи Украине в 2023 году — Finance.ua

Зеленский рассказал, сколько США предоставила военной помощи Украине в 2023 году
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 2023 году Америка предоставила Украине 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов и поблагодарил США за такую поддержку.
Об этом Зеленский сообщил в сети X.
«В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму свыше 24 миллиардов долларов. „Петриоты“, „Абрамсы“, бронемашины, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критически важное оборудование. Было принято историческое решение о предоставлении Украине истребителей F-16. Мы всегда будем признательны за всю эту поддержку», — написал Зеленский.
Он также поблагодарил президента Джо Байдена, Конгресс и американский народ за объявленный новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов.
По словам Зеленского, Украина получит дополнительные ракеты и компоненты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие, боеприпасы, разминирование и другое оборудование.
Он подчеркнул, что лидерство США в коалиции из более чем 50 стран, оказывающих Украине военную помощь, имеет решающее значение для противодействия террору и агрессии не только в Украине, но и во всем мире.
«Чтобы защитить свободу и безопасность не только в Украине и Европе, но и в Соединенных Штатах, мы и дальше будем как можно сильнее и решительнее противодействовать российской агрессии», — подытожил Зеленский.
Справка Finance.ua:
- страны Северной Европы с начала полномасштабного вторжения россии выделили Украине помощь около 11 миллиардов евро;
- потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось снизить с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов;
- в декабре 2023 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 5 млрд долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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