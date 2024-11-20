Зеленский подписал закон о введении е-удостоверения ветерана — Finance.ua

Зеленский подписал закон о введении е-удостоверения ветерана
Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября подписал закон № 4000-IX, которым вводится электронное удостоверение ветерана.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.
Подписанный закон вводит е-удостоверение ветерана, которое будет иметь такую же юридическую силу, как удостоверение ветерана. Эти документы будут использоваться в Украине для подтверждения соответствующего статуса, получения льгот, гарантий и компенсаций.
«Кроме того, законом вводится термин „травма“ (ранения, контузии, увечья), как основание для получения военнослужащим статуса лица с инвалидностью в результате войны», — добавили в Раде.
Также изменения в законодательство актуальны для получения статуса семьи погибших (умерших) ветеранов войны.
Напомним, 8 октября Верховная Рада приняла изменения в действующее законодательство, которыми статус основного документа ветерана предоставляется электронному удостоверению вместо бумажного. е-Удостоверение ветерана станет основным документом, подтверждающим его статус (участник боевых действий, лицо с инвалидностью в результате войны) и член семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.
Е-удостоверения ветерана позволят мгновенно проверять их достоверность в режиме реального времени, что исключает возможность использования поддельных или устаревших документов.
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В приложении «Дія» уже сгенерировали около 280 тысяч удостоверений ветерана с начала запуска этой услуги в июне.
Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект № 11 007, направленный на формирование комплексного подхода к внутренней политике в сфере поддержки ветеранов.
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