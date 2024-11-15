Для ветеранов введут особые условия для ведения бизнеса — Finance.ua

Для ветеранов введут особые условия для ведения бизнеса Сегодня 16:02 — Личные финансы

Для ветеранов введут особые условия для ведения бизнеса

В Украине будут введены особые условия для работы предпринимателей — ветеранов. Речь идет о ряде преференций, позволяющих им проще запускать и вести собственные бизнесы.

Об этом рассказала Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Законопроект о ветеранском предпринимательстве

Верховная Рада приняла недавно в первом чтении законопроект о ветеранском предпринимательстве, направленный на создание благоприятных условий для поддержки предпринимательских инициатив ветеранов.

Один из его пунктов — введение ветеранского предпринимательства в законодательную терминологию, его определение и особенности. Право на такой статус будут иметь сами ФЛП или самозанятые ветераны, так и члены их семей, члены семей погибших ветеранов или защитников. Также это касается юридических лиц, более 60% членов которых являются вышеуказанными лицами или они владеют не менее 60% уставного капитала.

Инструментами поддержки таких предпринимателей будут государственные целевые, региональные и местные целевые программы, программы развития для ветеранов. Это могут быть гранты, льготные кредиты, компенсация процентных ставок по кредиту, поддержка в сфере лизинга и т. д.

В законопроекте указано, что средства на реализацию таких программ должны предусматриваться в государственном и местных бюджетах, а финансовая поддержка ветеранских предприятий осуществляется через Украинский ветеранский фонд, Украинский фонд поддержки предпринимательства и другие бюджетные фонды и учреждения.

Налоговые механизмы

Ключевым будет введение налоговых механизмов стимулирования ветеранского предпринимательства. В частности, это может быть уменьшение отдельных налогов, налоговые каникулы, налоговые кредиты и т. д. Также речь идет об упрощении бюрократии и ослаблении госнадзора, например при получении разрешительных документов, сокращении срока процедур и т. д.

Путеводитель для ветеранов

Также проектом закона предусматривается создание единого веб-портала, который должен стать путеводителем для ветеранов, которые хотят начать или развивать собственный бизнес.

На нем будет собрана вся необходимая информация: какие государственные программы поддержки действуют, какие возможности есть на региональном и местном уровнях, какие конкретные шаги помогут начать или расширить свое дело. Здесь можно узнать, как привлечь инвестиции, где найти партнеров и как выгодно представить свой бизнес.

Справка Finance.ua:

со старта программы «Собственное дело» в Украине победителями стали уже 1150 ветеранов и членов семей участников боевых действий. Государство инвестирует в их бизнес в общей сложности 540 млн грн;

ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в скором времени заработает приложение «Ветеран+»;

скоро в украинских общинах появятся должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Средняя заработная плата специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц составит 17,9 тыс. грн.

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