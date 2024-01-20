Зарплаты нанятых кандидатов в 2023 меньше, чем в 2022 — Djinni Сегодня 08:38 — Личные финансы

Зарплаты нанятых кандидатов в 2023 меньше, чем в 2022 — Djinni

Для большинства категорий зарплаты наемных кандидатов в 2023 меньше, чем в 2022.

Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Как можно увидеть из графика, самые большие изменения среди кандидатов с опытом работы от 2 до 3 лет и от 2 до 5 лет. Есть незначительные изменения для кандидатов с опытом от 1 до 2 лет.

Не изменились или практически не изменились зарплаты для опытных кандидатов — с опытом работы более 5 лет.

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Если говорить о категориях, то практически у всех можно заметить уменьшение зарплат при найме в 2023 году. Исключение — самые опытные дата саентисты, дата инженеры и девопсы.

Например, в QA зарплаты при найме в июле 2022 года составляли $1200, а в октябре 2023 — $950.

Напомним, количество откликов на 1 вакансию на ІТ-рынке в 20−30 раз превышает средний показатель рынка труда.

79% находящихся на службе в Силах обороны айтишников сказали , что компании сохраняют за ними рабочие места на время пребывания в армии. Компании также поддерживают мобилизованных сотрудников финансово. 19% специалистов продолжают получать 100% заработной платы, а 27% - часть. Еще 27% отметили, что компания раньше производила выплаты, но перестала.

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В ноябре объем экспорта ІТ-услуг из Украины составил $564 млн, что на $35 млн больше, чем в октябре. В то же время за 11 месяцев года экспорт упал на 7,3%, до $6,1 млрд, по сравнению с аналогичным показателем год назад.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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