Зарплата у Зеленского и лидеров других стран мира (инфографика) — Finance.ua

Зарплата у Зеленского и лидеров других стран мира (инфографика) Сегодня 18:10

Зарплата у Зеленского и лидеров других стран мира (инфографика), Фото: hromadske.ua

Владимир Зеленский обнародовал свои декларации о доходах за два года, в которых среди прибыли от роялти, процентов, предоставления имущества в аренду указал скромную президентскую зарплату — 336 тысяч гривен в год или 28 тысяч в месяц, без надбавок и премий. В пересчете на текущий курс глава государства зарабатывает менее 9 тысяч долларов в год — гораздо меньше, чем некоторые другие мировые лидеры.

Об этом пишет «Слово и дело».

Самая высокая зарплата у американского президента: Джо Байден зарабатывает 400 тысяч долларов в год. Кроме того, президенту выделяют 50 тысяч долларов на личные расходы и 19 тысяч на развлечения, а также 100 тысяч долларов на оплату поездок.

Читайте также Украинцам повысили зарплаты: в каких городах платят больше всего

Нынешний размер зарплаты президента был установлен Конгрессом в 2021 году, до этого он был зафиксирован на уровне 200 тысяч долларов сроком на 30 лет.

Как пишет CNBC, с момента вступления в должность первого президента США Джорджа Вашингтона и доныне было всего пять повышений зарплаты — в 1873, 1909, 1949, 1969 и 2001 годах.

Чуть меньше Байдена зарабатывает канцлер Германии Олаф Шольц — примерно 390 тысяч долларов в год. В последний раз Бундестаг повышал зарплату канцлеру в 2022 году, с тех пор он ежемесячно получает около 30 тысяч евро. В эту сумму входит ставка, несколько видов компенсации, местное пособие.

Читайте также Кому платят самые большие и самые маленькие зарплаты в Украине

Чуть меньше — около 380 тысяч долларов в год — получает премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Зарплату ему и другим федеральным чиновникам повысили летом 2023-го.

Годовая зарплата премьер-министра Канады Джастина Трюдо составляет 379 тысяч долларов (интересно, что согласно опросу, проведенному весной прошлого года, почти половина канадцев считали его зарплату слишком высокой).

Парламент Японии в ноябре принял закон о повышении годовой зарплаты премьера, членов его правительства и других государственных служащих специальных категорий. Теперь Фумио Кисида будет зарабатывать 270 тысяч долларов в год.

Премьер-министр Британии Риши Сунак зарабатывает около 210 тысяч долларов в год, его коллега из Нидерландов Марк Рютте — 200 тысяч. В зарплату Рютте входят отпускные и бонусы в конце года, он также имеет право на надбавку на расходы и другие выплаты и льготы.

Президент Франции (как и премьер-министр) зарабатывает 190 тысяч евро в год. В месячный оклад заложена ставка, пособие на проживание и необлагаемое налогом официальное пособие.

Президент Чехии Петр Павел получает 170 тысяч долларов в год. Вдобавок он, как и другие топ-политики, имеет право на ежемесячную компенсацию на командировку, питание и т. д.

Читайте также Какими будут зарплаты в течение 2024 года в Украине: прогноз финансового эксперта

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Польши Анджей Дуда зарабатывают по 90 тысяч долларов в год.

Втрое меньше получает на своей должности премьер-министр Индии Нарендра Моди — около 30 тысяч долларов. Ему выплачивается ряд льгот и компенсация за содержание своего дома.

У лидеров восточной Европы, как и у Владимира Зеленского, зарплаты скромные. Например, президент Молдовы Мая Санду зарабатывает 14 тысяч долларов в год, а президент Литвы Гитанас Науседа — всего 10 тысяч долларов.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.