Замедление инфляции ниже прогноза: Данилишин назвал факторы, которые это обусловили — Finance.ua

Замедление инфляции ниже прогноза: Данилишин назвал факторы, которые это обусловили Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Замедление инфляции ниже прогноза: Данилишин назвал факторы, которые это обусловили

В марте 2024 г. уровень годовой инфляции снизился до 3,2% против 4,3% в феврале. Прогнозы НБУ в очередной раз не оправдались: в начале 2024 г. НБУ ожидал, что по итогам І квартала инфляция ускорится до 5%.

Об этом пишет экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

Базовая инфляция в годовом исчислении снизилась до 4,2% против 4,5% в феврале. Таким образом, общая инфляция уже находится ниже нижнего предела целевого диапазона НБУ, а базовая инфляция — стремительно приближается к ней.

Как отметил Данилишин, еще в начале прошлого года НБУ ожидал вхождения в этот целевой диапазон только с 2026 года. Инфляционные прогнозы НБУ в очередной раз оказались неточными, в результате чего государственные финансы и реальный сектор понесли убытки от чрезмерных затрат на обслуживание заемных средств.

Ключевая причина погрешностей в инфляционных прогнозах НБУ — применение несовершенного модельного инструментария, не учитывающего всю полноту факторов, влияющих на инфляцию, отсутствие моделей по прогнозированию структурной инфляции, а также другие ошибочные предположения.

Факторы, обусловившие падение

Основным фактором, обусловившим стремительное падение инфляции, было сокращение совокупного спроса (на 25% относительно довоенного уровня). Ключевые факторы сокращения спроса — война, выезд беженцев за границу (более 6 млн человек), мобилизация мужчин в ряды ВСУ, высокий уровень безработицы (около 20% рабочей силы), а также жесткая монетарная политика НБУ, ограничившая поступление заемных средств в экономику (уровень кредитования за год сократился с 20% ВВП до 14% ВВП).

Также на снижение уровня инфляции повлияло перенасыщение внутреннего рынка аграрной продукцией после рекордного урожая. В годовом исчислении упали цены на такие категории товаров, как хлебопродукты, растительное масло, сахар, яйца, овощи.

Курс

Весомым сдерживающим фактором инфляции является стабильность обменного курса, который уже 1,5 года сохраняется на уровне 37−39 грн за 1 дол. США, что способствует стабилизации цен на импортные товары.

«С начала войны Украина получила около 85 млрд долл. внешней финансовой помощи (в т.ч. от МВФ — 8,1 млрд долл.), что позволило не только покрыть дефицит платежного баланса, но и нарастить валютные резервы. Дальнейшая стабилизация валютной позиции зависит от достаточности и ритмичности поступления внешней помощи», — отметил он.

Сдерживающим фактором роста инфляции является сохранение Правительством частичного моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Однако данный фактор следует рассматривать как отсрочку прироста цен, поскольку будущая рыночная коррекция этих административных тарифов будет неизбежна.

Риски

Кроме того, потенциально значительные инфляционные риски сохраняются со стороны фискального дефицита, уровень которого достигает 23% ВВП за текущий год (без учета грантов). Однако на данный момент влияние фискального дефицита на рост цен ограничено, поскольку его размер составляет лишь 2/3 от потерь номинального ВВП по сравнению с довоенным периодом. Также «фискальную инфляцию» сдерживает тот факт, что более 50% государственных расходов направляются на оборонные нужды, преимущественно не влияющие на активизацию спроса.

Напомним, Нацбанк сообщил, что в марте этого года потребительская инфляция в годовом исчислении (г/г) замедлилась до 3,2%. При этом фактические темпы роста цен были ниже прогноза Национального банка Украины (5,0%).

Отклонения от прогноза обеспечила динамика компонентов, имеющих малопредсказуемый характер, прежде всего, цены на сырые продукты питания.

В частности, ограничение экспорта сказалось на увеличении предложения отдельных продуктов питания на внутреннем рынке.

Медленнее, чем ожидалось, дорожало горючее как из-за более сдержанного увеличения мировых цен на нефть, так и вследствие теплой зимы, что обусловило меньшую потребность в энергоносителях.

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Напомним, по итогам прошлого года инфляция снизилась до 5%. В ближайшие месяцы она будет находиться на том же уровне. Об этом свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка.

Что повлияло на ослабление ценового давления

1. Уменьшение затрат на сырье, материалы и логистику. Налаживание ранее прерванных цепочек поставок снизила давление на потребительские цены, в том числе на продовольствие и отдельные услуги.

2. Меры монетарной политики НБУ. Они направлялись на сохранение возможности граждан оградить свои гривневые сбережения от инфляции благодаря депозитам и ОВГЗ (даже после начала снижения учетной ставки).

3. Снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возврата налогообложения топлива и замедляло инфляцию из-за уменьшения производственных затрат.

4. Мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения сдерживал влияние все еще высокие мировые цены на газ.

Справка Finance.ua:

Реальная инфляция в Украине составляет 30% из-за непродуктивного капитала и девальвации гривны на фоне значительных затрат и слабого притока валюты. Такое мнение высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Рост потребительских цен в Украине в марте 2024 г. замедлился до 3,2%. Это минимальное значение с октября 2020 г., когда годовая инфляция составляла 2,6%. Об этом сообщает Госстат.



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