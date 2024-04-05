НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика) — Finance.ua

НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика) Сегодня 12:02 — Личные финансы

НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика)

Спрос на рабочую силу продолжает расти, однако все большее число предприятий сталкивается со сложностями поиска работников.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за апрель 2024 года.

Рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года.

В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала.

Предложение рабочей силы

Как пишет НБУ, количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме на сайтах поиска работы, продолжало сокращаться. Это может быть следствием как восстановления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе из-за мобилизации и продолжающейся миграции.

Число мигрантов за пределами Украины с начала 2024 года по состоянию на 14 марта, по данным ООН, увеличилось почти на 150 тыс (или 2%) до 6,5 млн человек.

Дефицит кадров

Из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы увеличивается давление в сторону повышения заработных плат как со стороны соискателей, так и работодателей. Дополнительное влияние оказало повышение минимальной заработной платы в начале года.

Рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное довольствие военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, со своей стороны, поддерживает потребительский спрос.

Справка Finance.ua:

По данным министерства, средняя зарплата в резюме на сайтах поиска работы выросла на начало марта до 19 566 гривен (16 464 грн в начале 2023 года).

Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 446 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года). Кроме того, по данным Госстата, в четвертом квартале средняя зарплата в Украине выросла до 19 231 гривны. Год назад платили 15 436 гривен.

В 2023 году самая высокая зарплата была в сфере Информация и телекоммуникации — 37 946 гривен. На втором месте Финансовая и страховая деятельность — 34 393 гривны.

Международный валютный фонд прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет на 16,9% после роста на 20,1% в 2023 году.

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