НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика) — Finance.ua

НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика)
Спрос на рабочую силу продолжает расти, однако все большее число предприятий сталкивается со сложностями поиска работников.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за апрель 2024 года.
Рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года.
В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала.
Предложение рабочей силы
Как пишет НБУ, количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме на сайтах поиска работы, продолжало сокращаться. Это может быть следствием как восстановления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе из-за мобилизации и продолжающейся миграции.
Число мигрантов за пределами Украины с начала 2024 года по состоянию на 14 марта, по данным ООН, увеличилось почти на 150 тыс (или 2%) до 6,5 млн человек.
Дефицит кадров
Из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы увеличивается давление в сторону повышения заработных плат как со стороны соискателей, так и работодателей. Дополнительное влияние оказало повышение минимальной заработной платы в начале года.
Рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное довольствие военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, со своей стороны, поддерживает потребительский спрос.
Справка Finance.ua:
- По данным министерства, средняя зарплата в резюме на сайтах поиска работы выросла на начало марта до 19 566 гривен (16 464 грн в начале 2023 года).
- Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 446 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года). Кроме того, по данным Госстата, в четвертом квартале средняя зарплата в Украине выросла до 19 231 гривны. Год назад платили 15 436 гривен.
- В 2023 году самая высокая зарплата была в сфере Информация и телекоммуникации — 37 946 гривен. На втором месте Финансовая и страховая деятельность — 34 393 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет на 16,9% после роста на 20,1% в 2023 году.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью