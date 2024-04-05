НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика)

Личные финансы
31
НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика)
НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика)
Спрос на рабочую силу продолжает расти, однако все большее число предприятий сталкивается со сложностями поиска работников.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за апрель 2024 года.
Рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года.
В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала.
НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика)

Предложение рабочей силы

Как пишет НБУ, количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме на сайтах поиска работы, продолжало сокращаться. Это может быть следствием как восстановления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе из-за мобилизации и продолжающейся миграции.
Число мигрантов за пределами Украины с начала 2024 года по состоянию на 14 марта, по данным ООН, увеличилось почти на 150 тыс (или 2%) до 6,5 млн человек.
НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика)

Дефицит кадров

Из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы увеличивается давление в сторону повышения заработных плат как со стороны соискателей, так и работодателей. Дополнительное влияние оказало повышение минимальной заработной платы в начале года.
Рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное довольствие военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, со своей стороны, поддерживает потребительский спрос.
НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • По данным министерства, средняя зарплата в резюме на сайтах поиска работы выросла на начало марта до 19 566 гривен (16 464 грн в начале 2023 года).
  • Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 446 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года). Кроме того, по данным Госстата, в четвертом квартале средняя зарплата в Украине выросла до 19 231 гривны. Год назад платили 15 436 гривен.
  • В 2023 году самая высокая зарплата была в сфере Информация и телекоммуникации — 37 946 гривен. На втором месте Финансовая и страховая деятельность — 34 393 гривны.
  • Международный валютный фонд прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет на 16,9% после роста на 20,1% в 2023 году.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.