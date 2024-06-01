Выплаты из Польши: киберполиция предостерегает от мошенников — Finance.ua

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Выплаты из Польши: киберполиция предостерегает от мошенников

Личные финансы
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Выплаты из Польши: киберполиция предостерегает от мошенников
Выплаты из Польши: киберполиция предостерегает от мошенников
Украинцы получают мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах от Польши.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Найполиции.
В сообщении указано, что обычно аферисты используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.
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В одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.
Отмечается, что для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.

Как не попасться на крючок мошенников

Правоохранители призывают украинцев не передавать посторонним лицам свои личные данные, а также не вводить в анкетах и ​​на подозрительных сайтах:
  • трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);
  • пин-код от карты;
  • логин и пароль для входа в интернет-банкинг;
  • коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов
В Киберполиции отмечают, важно быть осмотрительными.
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Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит из официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь. Если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции", — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • почти 90% случаев карточного мошенничества связаны с разглашением персональных данных пользователей.
  • в Telegram появилась новая схема взлома от мошенников. Злоумышленники просят проголосовать в конкурсе.
  • в сети начала распространяться новая мошенническая схема с сообщениями о получении посылок от имени «Укрпочты».

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По материалам:
Finance.ua
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