Выплаты из Польши: киберполиция предостерегает от мошенников — Finance.ua

Выплаты из Польши: киберполиция предостерегает от мошенников
Украинцы получают мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах от Польши.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Найполиции.
В сообщении указано, что обычно аферисты используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.
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В одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.
Отмечается, что для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.
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Правоохранители призывают украинцев не передавать посторонним лицам свои личные данные, а также не вводить в анкетах и на подозрительных сайтах:
- трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);
- пин-код от карты;
- логин и пароль для входа в интернет-банкинг;
- коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов
В Киберполиции отмечают, важно быть осмотрительными.
Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит из официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь. Если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции", — говорится в сообщении.
Справка Finance.ua:
- почти 90% случаев карточного мошенничества связаны с разглашением персональных данных пользователей.
- в Telegram появилась новая схема взлома от мошенников. Злоумышленники просят проголосовать в конкурсе.
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