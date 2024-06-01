Выплаты из Польши: киберполиция предостерегает от мошенников — Finance.ua

Выплаты из Польши: киберполиция предостерегает от мошенников Сегодня 17:16 — Личные финансы

Выплаты из Польши: киберполиция предостерегает от мошенников

Украинцы получают мошеннические сообщения о возможных денежных выплатах от Польши.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции Найполиции.

В сообщении указано, что обычно аферисты используют фишинговые сайты или просят заполнить анкеты, в частности, и через гугл-формы.

В одном из популярных мессенджеров распространяется сообщение о якобы денежных выплатах украинцам от Польши.

Отмечается, что для получения средств аферисты предлагают перейти на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, где жертва должна ввести данные для входа в интернет-банкинг.

Как не попасться на крючок мошенников

Правоохранители призывают украинцев не передавать посторонним лицам свои личные данные, а также не вводить в анкетах и ​​на подозрительных сайтах:

трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);

пин-код от карты;

логин и пароль для входа в интернет-банкинг;

коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов

В Киберполиции отмечают, важно быть осмотрительными.

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Убедитесь, что информация о возможных выплатах происходит из официальных источников и размещена на официальных ресурсах организаций, от имени которых обещают помощь. Если вы стали жертвой аферистов или располагаете информацией о мошеннических схемах, сообщайте об этом на сайте киберполиции", — говорится в сообщении.

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