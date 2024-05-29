В Одессе разоблачили мошенничество с недвижимостью в центре города: среди подозреваемых — депутат горсовета Сегодня 09:45 — Криминал

В Одессе разоблачили мошенничество с недвижимостью в центре города: среди подозреваемых — депутат горсовета, Фото: od.npu.gov.ua

Правоохранители разоблачили в Одессе мошенническую схему завладения коммунальным имуществом. Организатором следствие считает депутата Одесского горсовета.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Установлено, что возглавил организованную преступную группу депутат Одесского городского совета VI созыва после избрания его председателем одной из постоянных комиссий совета. Для конспирации и отвлечения внимания общественности от своей персоны он привлек к преступной деятельности знакомого адвоката и других приближенных и доверенных лиц. Первый был «правой рукой», еще двое возглавили подставное предприятие и компанию.

По преступной схеме вышеупомянутые юридические лица заключали с территориальной общиной города Одессы договоры аренды помещений с целью дальнейшего выкупа на неконкурентной основе. В дальнейшем по поддельным документам изменяли геометрическую форму, увеличивали площадь объектов преступного посягательства и регистрировали права собственности.

Из нежилых помещений делали квартиры, ремонтировали и продавали добросовестным покупателям, а деньги делили между всеми участниками группировки.

Таким образом, с 2011 года злоумышленники присвоили недвижимое коммунальное имущество на общую сумму более 10 миллионов гривен, часть которого продали.

Собрав достаточно доказательств, правоохранители сообщили о подозрении организатору, соорганизатору и двум исполнителям в зависимости от их роли в схеме:

по ч.ч. 2 и 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины № 270-VI от 15.04.2008) в организации завладения и завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой, повторно;

по ч.ч. 2 и 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3 и 4 ст. 358 УКУ (в редакции Закона Украины № 1666-VIII от 06.10.2016) в организации подделки и подлога официального документа, выдаваемого учреждением и предоставляющего права, с целью использования его подделывателем, совершенных организованной группой, повторно, а также организации использования и использовании заведомо подложного документа, совершенных организованной группой;

по ч.ч. 2 и 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УКУ (в редакции Закона Украины № 770-VIII от 10.11.2015) в организации отмывания и отмывании имущества, совершенных организованной группой, повторно.

В отношении организатора преступной группы решается вопрос об объявлении его в розыск.

Двум исполнителям и адвокату суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым они воспользовались.

Также правоохранители ходатайствуют в суде о наложении ареста на имущество, добытое незаконным способом. Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Кроме этого, в отдельные производства были выделены материалы по двум государственным регистраторам прав на недвижимое имущество, которые не входили в состав группировки, а привлекались к нескольким сделкам.

Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 362 УКУ в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней, что причинило значительный ущерб. Это преступление карается лишением свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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